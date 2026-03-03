Trend "Cancel ChatGPT" se širi nakon što je OpenAI potpisao ugovor sa američkom vojskom, a korisnici masovno otkazuju pretplate i prelaze na alternative poput Claude AI.

Izvor: Pixabay

Nakon što je OpenAI potpisao ugovor sa američkim "Department of War" (ministarstvo odbrane), online zajednica je pokrenula trend pod sloganom "Cancel ChatGPT" ("Otkaži ChatGPT"), u kojem korisnici pozivaju na bojkot popularnog AI alata i masovno otkazivanje pretplata.

Ovaj talas nezadovoljstva počeo je kada je konkurentska kompanija Anthropic odbila da pristane na sličan ugovor jer nije željela da ukloni “safety guardrails”, bezbjednosne zaštite protiv masovnog nadzora i autonomnih oružja, što je, prema njihovom stavu, etički neprihvatljivo. Neki korisnici smatraju da je OpenAI, prihvatanjem vojnog ugovora, napustio ranije principe bezbjednosti i transparentnosti.

Korisnici otkazali pretplate i prelaze na konkurenciju

Na društvenim mrežama i forumima, kao što su Reddit i X (nekada Twitter), mnogi korisnici dijele potvrde otkazivanja pretplata za ChatGPT i najavljuju prelazak na alternative poput Anthropic‑ovog Claude AI, koji je u međuvremenu stigao na prvo mjesto liste besplatnih aplikacija u Apple App Store‑u u SAD‑u i drugim zemljama.

Prema izvještajima, broj prijava i dnevnih registracija za Claude se višestruko povećao od početka godine, a broj besplatnih korisnika je porastao za više desetina procenata, piše UNILAD.

Etika, vojska i kontroverza oko AI

Pokret "Cancel ChatGPT" obuhvata i zabrinutost zbog etičkih implikacija upotrebe vještačke inteligencije u vojnim i nadzornim aplikacijama. Kritičari tvrde da bi takva saradnja mogla lako da vodi ka primijeni AI za masovni nadzor ili autonomne sisteme bez ljudskog nadzora, iako OpenAI tvrdi da ugovor sadrži odredbe koje to sprečavaju.

Reakcije industrije i korisnika

Dok jedni podržavaju odluku OpenAI‑a kao poslovno mudru i strateški važnu, drugi korisnici širom interneta komentarišu da je takav potez "prešao crvenu liniju" i dovodi u pitanje principe kompanije. Na forumima poput Reddit‑a neki kažu da više neće plaćati usluge, dok drugi ukazuju na snažnu konkurenciju u AI prostoru.