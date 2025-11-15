Potražnja za Xiaomi električnim automobilima veća je nego ikad. Fabrike rade punom parom, ali kupci i dalje čekaju mjesecima da dobiju svoj automobil.

Izvor: Xiaomi

Tržište električnih automobila se mijenja, a jedno ime se sve češće pominje - Xiaomi. Ovaj kineski proizvođač nedavno je objavio impresivne rezultate za oktobar, tokom kog je isporučio čak 48.654 vozila. To je novi rekord kompanije i drugi uzastopni mesec u kojem je Xiaomi EV premašio 40.000 isporuka.

Glavni motor ovog uspeha je YU7 - prvi električni SUV kompanije Xiaomi. Ovaj model, direktni rival Tesla Model Y vozilu, privukao je ogromnu pažnju kupaca. Samo u oktobru, Xiaomi je isporučio 33.662 primjerka YU7 modela, čime je ovaj SUV postao ubedljivo najprodavaniji automobil kompanije, sa udjelom od 69,19% u ukupnim isporukama.

Ovakav rezultat nije slučajnost. U oktobru su isporuke YU7 modela porasle za 50,49% u odnosu na septembar, kada je prodato 22.369 vozila. Ovaj ogroman skok pokazuje da je Xiaomi EV odlučio da većinu kapaciteta svojih fabrika usmjeri ka proizvodnji SUV-a YU7. Kada imate model koji direktno konkuriše jednom od najprodavanijih električnih automobila na svetu, logično je da se fokusirate upravo na njega.

Menadžment je to i uradio. YU7, lansiran 26. juna, već je dostigao 80.855 isporuka. To je izuzetno brz rast za manje od pola godine. Ipak, ovakav strateški fokus imao je i svoju cijenu - sedan modeli su pretrpeli pad.

SU7 serija, koja uključuje standardni model i SU7 Ultra, u oktobru je zabeležila pad prodaje od 23,43%, na ukupno 14.992 jedinice. Agencije koje prate tržište navode da ovaj pad nije rezultat manjeg interesovanja, već ograničenja u proizvodnji - jednostavno, prioritet su dobile fabrike koje sklapaju YU7 SUV. Klasičan primer “uskog grla” u proizvodnji.

Zapravo, potražnja za svim Xiaomi električnim vozilima je i dalje ogromna. Kupac koji danas poruči standardni SU7 sedan mora da čeka najmanje 26 nedelja na isporuku. Kod YU7 SUV modela, čekanje je još duže - između 32 i 38 nedelja. Iako frustrirajuće za kupce, to je snažan znak zdrave tražnje. SU7, koji se isporučuje od aprila 2024. godine, do sada je isporučen u ukupno 234.521 primerak.

Kada se pogleda cjelogodišnja slika, strategija Xiaomi EV-a očigledno donosi rezultate. Od januara do oktobra, kompanija je isporučila ukupno 315.376 vozila, čime se približila godišnjem cilju od 350.000. Pošto je samo u oktobru prodato skoro 49.000 automobila, gotovo je sigurno da će Xiaomi do kraja novembra premašiti taj cilj i ostvariti rekordnu godinu.