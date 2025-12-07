Mask već godinama forsira "ekstremni rad", a stručnjaci upozoravaju da ovakvi uslovi direktno ugrožavaju zdravlje i život zaposlenih.

U kompaniji Ilona Maska, rad od 36 sati bez sna ne smatra se problemom, već razlogom za slavlje. Zaposleni xAI-ja je otkrio da je proveo čitavu noć i dan u kancelariji, a Mask i njegove kolege su taj ekstremni napor predstavili kao pozitivnu stvar.

U istoj objavi naveo je da je tokom rada bio "mrtav od umora", ali i "pun energije", uz čestitku povodom Dana zahvalnosti. Njegove kolege iz firme su reagovale porukama podrške, a jedan od njih je čak poručio da je "balans između posla i života odličan" i da njihovi konkurenti slobodno mogu da se ne slažu dok oni "rade dalje".

Ilon Mask se uključio kratkom reakcijom u vidu emodžija koji plače od smijeha, čime je dodatno pojačan utisak da se ovakav ekstremni radni ritam u kompaniji ne samo toleriše, već i podstiče.

Kako je ekstremni rad postao deo Maskove poslovne filozofije

Mask je godinama poznat po zagovaranju radne kulture u kojoj posao ima apsolutni prioritet. Tokom proizvodnje Tesla-inog Modela 3 spavao je u fabrici, dok je zaposlenima u bivšem Twitter-u otvoreno nametnuo obavezu takozvanog "hardkor režima" rada od 60 sati nedjeljno, uz jasnu poruku da oni koji to ne prihvataju mogu odmah da odu.

Istovremeno, Mask javno upozorava na pad nataliteta i više puta je isticao da ljudi "previše malo rađaju", navodeći sopstveni primjer sa čak 14 dece. Upravo u takvom modelu rada, brojni stručnjaci vide i jedan od uzroka tog istog problema, jer preopterećenje poslom direktno utiče na zdravlje, stabilnost i lični život.

Sam radnik iz xAI je naknadno objavio da godinama radi ekstremno dugo, te da je zahvaljujući tome uspio da se izvuče iz gotovo beskućničke situacije 2020. godine i dođe do pozicije u tehnološkoj kompaniji.

Uprkos pokušaju da se ovakav primjer predstavi kao inspirativan, brojni stručnjaci upozoravaju da rad bez sna i ekstremna iscrpljenost nose ozbiljne zdravstvene rizike, od srčanih problema do trajnog narušavanja psihičkog stanja. Više istraživanja pokazalo je i da prekomjerni rad dugoročno ne povećava produktivnost, već je umanjuje.

Poruka jednog korisnika koji je reagovao ispod objave možda najbolje oslikava suštinu problema: "Žrtvovati zdravlje i razum za firmu koja bi vas zamijenila istog dana nije nikakav uspijeh."