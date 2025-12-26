Policija u Indiji otkrila je ilegalnu radionicu u kojoj su sklapani falsifikovani Samsung telefoni od djelova iz Kine.

Izvor: Mondo / Uroš Arsić

Policija u Indiji razotkrila je ilegalnu radionicu za sklapanje falsifikovanih Samsung telefona. Kako prenose lokalni mediji, akcija je sprovedena tokom noći između 13. i 14. decembra, nakon što je policija u Delhiju dobila informacije o lokaciji na kojoj su se sastavljali lažni uređaji.

Tokom racije uhapšene su četiri osobe koje su proizvodile pametne telefone koristeći komponente uvezene iz Kine. Policija je zaplijenila ukupno 512 gotovih falsifikovanih telefona, među kojima su bile kopije modela Galaxy S Ultra, Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip. Prema rezultatima istrage, planirano je da se svaki od ovih uređaja prodaje po cijeni od 35.000 do 40.000 indijskih rupija, što je oko 330 do 380 eura.

Pored gotovih telefona, policija je zaplijenila i 124 matične ploče, 138 baterija, 459 naljepnica sa lažnim IMEI brojevima sa oznakom "Made in Vietnam", kao i specijalizovani alat namijenjen sklapanju uređaja, saznaje SamMobile.

Nadležne službe trenutno rade na utvrđivanju kompletnog lanca snabdijevanja komponentama, kao i na identifikaciji kupaca koji su možda bili uključeni u ovu šemu. Cilj istrage je da se otkrije kompletna mreža za proizvodnju i distribuciju falsifikovanih pametnih telefona.

Dalji tok istrage trebalo bi da pokaže razmjere ove ilegalne aktivnosti, kao i moguće veze između uhapšenih i drugih učesnika u nezakonitom poslu.