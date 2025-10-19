Tržište jeftinih automobila je isparilo, a sve više ljudi se okreće polovnim vozilima.

Izvor: Youtube/screenshot/cnbc/MONDO/Samir Cacan

Ne trebaju nam ni istraživanja ni statistike da bismo shvatili da su cijene otišle u "nebesa" poslednjih godina. Kada pogledamo koliko su proizvodi koštali prije pet godina i uporedimo te cijene sa današnjima, razlika je nevjerovatna i jasno pokazuje koliko su poskupljenja dramatična.

Koliko su cijene zapravo skočile vidi se i na primjeru najnovijih podataka o cenama automobila koje je objavila američka kompanija Kelley Blue Book (KBB), specijalizovana za praćenje tržišta. Iako se ovi podaci odnose na tržište SAD-a, oni pokazuju trend koji je prisutan svuda.

Taj trend govori samo jedno - automobili su značajno poskupljeli, a prosječna prodajna cijena je u stalnom rastu.

Istorijski skupo

Ford Mustang Mach-E Rally

Izvor: Ford

Prema poslednjem izveštaju KBB-a, prosječna cijena novog automobila u SAD-u prvi put je premašila 50.000 dolara.

U drugoj polovini prethodne decenije ta cifra je iznosila oko 35.000 dolara, a 2020. godine oko 40.000, a sada prosečna cijena dostiže vrtoglavih 50.080 dolara.

Od avgusta cijene novih automobila porasle su više od 2%, dok je u septembru zabilježen rast od 3,6% - što je najveći skok prosječne cijene vozila u poslednje dvije godine.

Erin Kiting iz kompanije Cox Automotive izjavila je da su stručnjaci iz auto-industrije očekivali da će se ovo desiti i da će barijera od 50.000 dolara biti probijena, prenosi Zimo. "Bilo je samo pitanje vremena, posebno ako uzmete u obzir da je najprodavanije vozilo u Americi Fordov pikap koji košta više od 65.000 dolara", rekla je ona.

Tržište pokreću bogati

Izvor: MONDO / STEFAN STOJANOVIĆ

Trenutno tržište novih automobila u SAD-u pokreću imućnija domaćinstva, objasnila je Kiting. Takvi kupci imaju pristup kapitalu i povoljnim kamatnim stopama, pa uglavnom biraju skuplje modele.

Dio razloga za rast prosječne cijene automobila leži i u sve većoj popularnosti električnih vozila, koja su prošlog mjeseca činila 11,6% tržišta. Njihova prosječna prodajna cijena iznosi više od 58.000 dolara. Uz to, segment luksuznih automobila takođe bilježi rast - prodaja modela čija cena prelazi 75.000 dolara porasla je za više od 6% u odnosu na prošlu godinu.

S druge strane, Kiting kaže da tržište automobila vrednih oko 20.000 dolara praktično više ne postoji. Zbog toga kupci sa nižim primanjima, kojima su novi automobili preskupi, sve češće posežu za polovnim vozilima.