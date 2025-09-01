Vozila korisnika sa dugovima prema Parking servisu, ali i ona bez registarskih oznaka, od sada mogu biti blokirana specijalnim uređajem – zvanim "kandža".

Izvor: MONDO

U Podgorici je od danas počela primjena novih mjera protiv nesavjesnog parkiranja.

Vozila korisnika sa dugovima prema Parking servisu, ali i ona bez registarskih oznaka, od sada mogu biti blokirana specijalnim uređajem – zvanim "kandža", pišu Vijesti.

Dok iz Parking servisa poručuju da je cilj ove mjere bolja organizacija saobraćaja i podizanje svijesti o važnosti plaćanja parkinga, postavlja se pitanje, da li glavni grad na ovaj način krši zakon ili ne.

Trošak deblokade iznosi 30 eura. Međutim, da biste preuzeli svoje vozilo i nastavili da ga koristite, moraćete da platite i sve prethodne dugove prema Parking servisu.

Iz Parking servisa poručuju da je uvođenje blokada samo jedan od koraka ka efikasnijem i dostupnijem sistemu parkiranja u glavnom gradu, naglasili su da ukoliko tokom postavljanja uređaja za blokadu dođe do oštećenja na vozilu, sve troškove popravke snosiće Parking servis, pišu Vijesti.

Iz Parking servisa nijesu Televiziji Vijesti odgovorili na pitanje da li je ovakav njihova odluka u skladu sa zakonom ili ne. Naime, Ustavni sud je još prije deset godina u sličnim situacijama u Herceg Novom i Ulcinju, jasno poručio da ovakve sankcije moraju imati zakonsku osnovu. Odnosno, ako takve sankcije ne proizlaze iz zakona, već samo iz opštinske odluke ili prakse, kao što je slučaj i sada sa Podgoricom, onda to nije dozvoljeno.