Soraja Vučelić u centru pažnje!

Izvor: Instagram/Soraja

Od kako je domaća javnost upoznala starletu Soraju Vučelić u Velikom Bratu, interesovanje za nju ne prestaje.

Luksuzni hoteli i skupocjene krpice kojima se svakodnevno hvali na Instagramu, posljednjih dana su pali u sijenku skandala koji se odigrao u jednom restoranu u Makedoniji, kada, prema rečima vlasnika, nije htjela da plati račun, odnosno "kada su je isterali zbog nacionalne pripadnosti".

Prije skandala Soraja nije nikoga ostavljala ravnodušnim ni zbog broja plastičnih operacija koje je imala, ali i životne priče i tračeva koji su je pratili.

Vidi opis OD DOMA DO SILIKONSKIH GRUDI, LAMBORGINIJA I NEJMAROVOG PRIVATNOG AVIONA: Buran život starlete u centru SKANDALA! Soraja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/SorajaVucelic Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/sorajavucelic/printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/SorajaVucelic Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/screenshot/sorajavucelic Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/SorajaVucelic Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/SorajaVucelic Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/SorajaVucelic Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/ sorajavucelic Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/Soraja Vučelić Br. slika: 9 9 / 9 AD

Starleta se rodila u Kninu 1986. godine. Njenu majku Anku roditelji su izbacili iz kuće kada su saznali da je trudna jer se nisu slagali sa njenim izborom.

Sorajin otac nije bio uz njih dvije, pa se Anka sa malom Sorajom vratila u Crnu Goru u Bar. Pošto nije imala od čega da je izdržava, dala ju je na staranje hraniteljskoj porodici koja je živjela u Vojvodini.

Zbog daljine, susreti majke i ćerke nisu bili mogući, tako da je Anka posle nekoliko mjeseci Soraju smjestila u Dom za nezbrinutu djecu "Mladost" u Bijeloj.

Kada je porodica oprostila Anki, ona i Soraja prešle su da žive kod Ankine braće. Nažalost, Anka se razboljela i preminula kada je Soraja imala samo 17 godina. Soraja je jedno vrijeme živjela i s ocem, ali se, čim je završila srednju školu, osamostalila i preselila u Beograd.

Tu je gledamo u Velikom Bratu, u koji je ušla kao studentkinja psihologije...

...a, potom takmičenju za najbolju Plejboj cicu na kojem i pobjeđuje,

Njene golišave slike su prije par godina bile apsolutni hit na društvenim mrežama, a klip sa snimanja editorijala je čak osvanuo i na sajtu za odrasle.

Priča se tu ne završava...

Uporedo sa slavom rasla je i popularnost na Instagramu, ali i njen bankovni konto. Skupocjena kola i krpice non-stop su na slikama, baš kao i luksuzne destinacije na kojima uživa u minijaturnim bikinijima od 400 eura koji ni ne pokrivaju njene silikonske grudi.

Svojevremeno je i strana štampa bila zainteresovana za Soraju jer je "uhvaćena" s fudbalerom Nejmarom koji je čak slao privatni avion po nju kako bi proveli neko vrijeme zajedno. Navodno, drugarstvo nije prekinuto, pa planiraju opet da se vide...

Izvor: printscreen The Sun

Soraja nikada nije javnosti predstavila nijednog dečka, ali se dugo pisalo da je u vezi sa ruskim biznismenom Vladimirom s kojim se upoznala tako što su se "čuknuli" kolima na Kopaoniku.

Milioner je bio u višegodišnjoj vezi sa starletom, ali je onda prekinuo vezu jer je navodno unajmio detektiva da je prati, a ovaj je vidio da se sastala s dizajnerom Filipom Plejnom s kojim je navodno bila u vezi.

Prije nekoliko godina je na Instagramu objavila i video na storiju na kojem je vidimo kako dijamanstki prsten skida klještima, a ubrzo i da je skupocjeni lamborgini završio na dnu bazena. Slučajnost ili ne, Soraja nikada nije željela da otkrije.

Soraja Izvor: Youtube/BILD

Prije dvije godine je šokirala javnost kada je otkrila da se udala za biznismena koji živi na relaciji Rusija - Holandija i da se preziva Masoni.

"Trenutno smo u nekoj fazi vatrene ljubomore. On je ljubomoran, jer želi da ja dođem u Moskvu da započnemo taj život zajednički i zvanično, a ja nisam spremna za to. U tom slučaju morala bih da se odreknem svog stila života, a to nikako ne mogu i da se prilagodim njegovom životu, koji je poslovan i dosta ozbiljan", rekla je Soraja.

Sada je u centru skandala s vlasnikom restorana u Makedoniji, a snimak njenog izbacivanja iz lokala je objavljen na društvenim mrežama.