"Svaka donacija, bez obzira na veličinu, je kap koja gasi vatru"
Na platformi GoFundMe pokrenuta je akcija prikupljanja pomoći porodici nastradalog službenika Vojske Crne Gore Dejana Božovića (40).
"Ova kampanja je naš odgovor i poziv u pomoć. Svaka donacija, bez obzira na veličinu, je kap koja gasi vatru. U ovome smo zajedno do kraja. Sva prikupljena sredstva će biti uplaćena porodici nastradalog heroja Dejana Božovića", piše u objavi na platformi GoFundMe.
Mlađi vodnik Vojske Crne Gore Dejan Božović poginuo je juče nakon prevrtanja cisterne u Kučima.