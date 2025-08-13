"Svaka donacija, bez obzira na veličinu, je kap koja gasi vatru"

Izvor: Ministarstvo odbrane

Na platformi GoFundMe pokrenuta je akcija prikupljanja pomoći porodici nastradalog službenika Vojske Crne Gore Dejana Božovića (40).

"Ova kampanja je naš odgovor i poziv u pomoć. Svaka donacija, bez obzira na veličinu, je kap koja gasi vatru. U ovome smo zajedno do kraja. Sva prikupljena sredstva će biti uplaćena porodici nastradalog heroja Dejana Božovića", piše u objavi na platformi GoFundMe.

Mlađi vodnik Vojske Crne Gore Dejan Božović poginuo je juče nakon prevrtanja cisterne u Kučima.