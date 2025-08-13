Ikovića, koji je teško povrijeđen tokom gašenja požara u Kučima, obišli su generalna direktorica u Ministarstvu zdravlja Irena Šubarić i medicinski direktor Kliničkog centra Crne Gore Đorđije Krnjević.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pripadnik Vojske Crne Gore Marko Iković je stabilno i sada predstoji oporavak, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja

On se nalazi na liječenju u Jedinici intenzivne njege Klinike za anesteziju i reanimaciju KCCG.

Kako je istakla Šubarić, povreda je zadobijena „"tokom hrabre akcije gašenja katastrofalnih požara koji su posljednjih dana zadesili Crnu Goru, obavljajući dužnost u službi zaštite života i imovine građana".

"Ministarstvo zdravlja je u stalnom kontaktu sa medicinskim osobljem i redovno se informiše o stanju pacijenta. Pružamo punu podršku Kliničkom centru u svim potrebnim aktivnostima i zahvaljujemo se cjelokupnom osoblju na profesionalnoj posvećenosti i brizi. Naše misli i podrška su uz našeg hrabrog građanina, uz želju za brz oporavak", rekla je Šubarić.

Prema riječima Krnjevića, pacijent je hospitalizovan u Jedinici intenzivnog liječenja, gdje je pod stalnim nadzorom anesteziologa i intenzivista. Tokom jučerašnjeg dana urađene su ortopedske i hirurške intervencije radi zbrinjavanja povreda.

"Pacijent je trenutno van neposredne životne opasnosti, svjestan, komunikativan i sa stabilnim vitalnim parametrima. S obzirom na težinu povreda, liječenje se nastavlja uz intenzivan monitoring, uz nadu u pozitivan ishod“, naveo je Krnjević.