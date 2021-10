"KAKAV OLOŠ TREBA DA BUDEŠ DA TE OTJERAJU SA SAHRANE" Vidić bez dlake na jeziku o skandalu na Marininoj sahrani

Modni kreator i stilista Saša Vidić opleo je po Ceci, a dotakao se i Lepe Brene.

Saša Vidić planira da se veoma brzo preseli iz Beograda, a već je u fazi kupovine stanova u Zagrebu i Trstu gdje će i raditi. Zbog korone virusa izbjegava javne događaje, a sada je prokomentarisao dolazak Svetlane Cece Ražnatović na mjesto žirija takmičenja "Zvezde Granda" umjesto Jelene Karleuše.

"To je kao kad više nisi saveznik sa Amerikom nego sa Sjevernom Korejom. Nikako mi se to ne sviđa, gledam, ali po navici. Ceca nema svoje mišljenje, mudruje. Njenim dolaskom šou je izgubio veliko tržište Hrvatske i Bosne jer znamo ko joj je bio muž", rekao je Vidić te istakao da mu se najviše sviđaju Marija Šerifović, Ana Bekuta i Aleksandar Milić Mili.

Ceca je ranije otkrila da se sa Milijem sudi, a Vidić je sada progovorio o njihovim nesuglasicama.

"Nešto mu pjevala, kao Ceca časti. Ma, šta častiš, k*čko? Njihov problem je nastao poslije koncerta na Ušću, posvađali su se oko raspodjele para od koncerta. Ona je smatrala da treba da uzme više, a on drugačije. Oboje su dobili i neka super kola i sve je bilo cici-mici. Poslije toga smo išli u Bugarsku, gdje je ona pjevala. I u hotelu njih dvoje su se pokačili oko para. To je bilo u njenom apartmanu. I tad su prekinuli saradnju. Ma, koliki ološ moraš da budeš da te čak i sa sahrane otjeraju", rekao je Vidić misleći na sahranu Marine Tucaković.

"Da, da. Pa Handanović je morao Laći da vrati pare. I to 50.000 eura. Ceca je uzimala pjesme, nije plaćala. Damir je uzimao tekstove od Marine kad je već bila bolesna i prodavao trećerazrednim pjevačicama sa pričom da im je sve to Marina napisala. Te pare je uzimao za sebe. Ali su morali da vrate".

Vidić smatra da Karleuša nije ništa izgubila odlaskom iz "Granda", te prokomentarisao što je Ceca uzela Ivanu Peters u svoj tim.

"Sad me baš interesuje ko će da gleda one dvije južnjakinje i Đorđa Davida, koji nalakira nokte u crno i misli da je to rokenrol. Pa sigurno nije mogla svoju ćerku da uzme kao pomoć. Ivana Peters nema para, žena mora da radi. Ali, Ivana kao takva bez Mire Škorić u timu ti je kao u cipela na štiklu, ali bez štikle, znači nemoguća misija. Ivana je ok, ali sa ovom neće moći ništa da uradi, fali im. Ja samo čekam da se Mira vrati tamo, pa da bude pravi šou".

Mira Škorić

Vidić je ranije sarađivao i sa Brenom, te je sada otkrio da li je ona škrtica.

"Ma, kakvi. Beki super plaća. Uvijek me je maksimalno ispoštovala. Ona i Boba su top likovi. Kad dođeš kod njih moraš da jedeš i vino da piješ i sve je vrhunski. Sjajni domaćini. Brena ima samo jedan problem, postala je malo dementna. Sjedimo kod nje u spavaćoj sobi i pričamo i u momentu me pita šta je htjela da mi kaže na početku. Kažem, Beki, ništa, gdje se sjećam. Onda odemo u ormar. Žena ima 'Dolče i Gabana' stvari sa kojih još nije skinula etikete, ima top komade".