ZARAĐUJE 550 DINARA PO ČOVEKU: Ceca je vezu sa Vladimirom nije krila, a evo čime se danas bavi i kako izgleda (FOTO)

Vladimir Cvetković Cvele, bivši dečko Cece Ražnatović napustio je i manekensku karijeru, a novim poslom kojim se bavi iznenadio sve.

Izvor: Kurir TV/printscreen/ATA Images /Antonio Ahel

Svetlana Ceca Ražnatović je donedavno samo bivšeg dečka Vladimira Cvetkovića Cveleta (44) predstavila javnosti posle Arkanove smrti. Vladimir je bio maneken, a njih dvoje su bili u ljubavi šest meseci, nisu se skrivali i Ceca je medijima otkrila da su se razdvojili zbog razlike u karakteru. Međutim, malo ko zna gde je sada Cvele i čime se bavi.

Posle veze sa pevačicom Vladimir se povukao iz javnosti, a nakon što je napustio i manekensku karijeru, jedno vreme je radio kao promoter za presađivanje kose. Kako se ni tu nije proslavio, on se sad navodno bavi taksiranjem. Cvele vozi linijsko vozilo na relaciji Novi Sad – Beorad, a vožnju po osobi naplaćuje 550 dinara.

“Vladimir od tog posla ne može da zaradi, jer maksimalno može da uzme 2.200 dinara kada vozi četvoro ljudi, a toliko ga staje samo gorivo i putarina od Novog Sada do Beograda”, ispričao je blizak prijatelj nekadašnjeg manekena za Alo, pa pojasnio zbog čega radi posao koji mu se ne isplati:

“On to ne radi svakodnevno, već samo kada ide poslom u Beograd da bi izvukao troškove puta. Budući da nema stalan posao i primanja, a često se desi da mora da skokne do srpske prestonice, on se prijavi na tu aplikaciju i vozeći druge ljude zapravo isplati svoj put. On samo vozi, a ostali putnici plaćaju gorivo i putarinu”, objasnio je izvor.

Izvor: Instagram/zvezdegranda

Kako je još rekao, Cveletu je u početku bilo neprijatno i bojao se reakcije ljudi, kao i da će ga neko prepoznati i dovesti u vezu sa Cecom, ali se sada opustio jer je shvatio da ga ljudi više ne gledaju kroz tu prizmu.

Vladimir Cvetković je na ovoj aplikaciji za linijski taksi registrovan pod svojim imenom i prezimenom i čak je stavio svoju fotografiju, ne želeći da se skriva ispod lažnog profila. U opisu svoje ličnosti istakao je da je komunikativan i neposredan te da voli putovanja i druženje s ljudima.

“Često putujem zbog prirode posla pa je ovo sjajan način da se, pored toga što je prevoz jeftiniji, smanji i gužva u saobraćaju. Volim prirodu, fizičku aktivnost i putovanja”, napisao je on o sebi na ovoj aplikaciji.

Pogledajte kako Vladimir danas izgleda: