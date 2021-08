DVE MISTERIJE PRATE SMRT SLAVNOG JUGOSLOVENSKOG PEVAČA! Ono što se desilo kada je Rođa Raičević umro šokiralo je javnost

Rođa Raičević preminuo je u 45. godini života. Bio je jedan od najdarovitijih i najcenjenijih pevača svoje generacije a njegove pesme se pamte i pevaju i danas.

Ove godine, tačnije 7. oktobra navršiće se 20 godina od smrti jednog od najtalentovanijih pevača sa ovih prostora - Rođe Raičevića.

Raičević je preminuo u 45. godini u svom stanu u ulici Kraljice Marije u Beogradu.

Ono što godinama unazad posebno zanima sve one koji su poštovali njegov rad, pored pesama i detalja iz privatnog života, je jedan kofer. Reč je naime o koferu koji je ostao u na hodniku zgrade u kojoj je stanovao Raičević, a koji je pripadao pokojnom pevaču. Ono što je zanimljivo da više od jedne decenije niko nikada nije došao po taj kofer.

Niko čak i ne zna šta se u njemu nalazi, jer niko nije pokušao da ga otvori. Stanari zgrade u kojoj j enekada živeo popularni pevač kažu da oni kofer ne diraju.

"Vi ste novinari, je l‘? Pa nećete valjda sad da otvarate taj kofer?! Nemojte, nismo ni mi. Ko zna šta je unutra!", rekao je svojevremeno jedan od komšija kada je zatekao novinare Kurira.

Ali to nije jedina misterija koja se vezuje za ovog pevača. Ima još nešto a to je, barem kako kruži priča, sveska sa neobjavljenim pesmama Rođe Raičevića.

Tu svesku je, kako se priča, nakon njegove smrti navodno uzeo jedan poznati pevač koji je snimio sve te hitove i potpisao sebe kao autora. Reč je o njegovim pesmama koje je za života napisao, ali nije stigao da ih objavi. Bile su zapisane u svesci koju je posle Rođine smrti bespravno prisvojio njegov tadašnji prijatelj i kasnije, zahvaljujući tome, od sebe napravio veliko ime širom regiona.

Jedna od onih koji su upućeni u tu priču je i Biljana Vujović, tekstopisac brojnih hitova, koja je poznavala Raičevića.

"Čula sam da je posle Rođine smrti svesku uzeo njegov prijatelj i kolega s kojim je on bio blizak. U prvi mah sam sumnjala da je to tačno, ali kasnije sam se uverila da u tome ima istine. Vrlo brzo, tada jedva poznati pevač počinje da snima albume na kojima su sve bile hit pesme. On postaje vrlo poznat i cenjen. Karijeru je izgradio na Rođinim pesmama za koje ljudi veruju da je on sam pisao i krivo mi je što se to nikada neće saznati. Ne mogu da kažem njegovo ime, ne želim da imam problem. Ipak je sve ostalo na rekla-kazala", rekla je ona svojevremeno za medije.