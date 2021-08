"JOŠ DA MU BACI GRANATU, UPROPASTILA GA JE!" Tara slupala Nenadov auto, zadrugari je osuđuju - "Oboje su za zatvor!"

Tara Simov je, kako se ispostavilo, vozila bez vozačke dozvole.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Bivša učesnica Zadruge Tara Simov slupala je sinoć automobil svog dečka Nenada Aleksića Ša vredan 100.000 evra, a kako su preneli domaći mediji s njom u kolima je bila i njena drugarica.

Simova je priznala da nema vozačku dozvolu, zbog čega su je bivši zadrugari osudili i nisu imali lepe reči ni za nju ni za njenog dečka.

"Mislim da je simbolika jasna kako će ta ljubav proći, samo se nadam da neće biti kasno. Ja sam davno rekao da će se ta ljubav fatalno završiti, nisam mislio na ovaj način, ali ako im ova simbolika nije jasna, onda ne znam šta će im biti jasno. Katastrofa", rekao je Marko Đedović.

"Mogla je da unakaziti nekog, a mogla se i sebe ostaviti bez života, što je u ovom slučaju najmanje bitna stvar u odnosu na to šta je mogla drugima da uradi. To je za najstrašniju osudu i za reakciju nadležnih organa. Ša je još luđi što joj dozvoljava da takve stvari radi. U životu nisam čuo idiotskije objašnjenje, danas sam onako bio fin, pa sam napisao da mu poslednji put dajem savet da ne pravi budalu od sebe zbog ljubavi koja uopšte i ne postoji, ja znam da tu ljubavi nema. Katastrofa, meni je sve to monstruozno, to se sve desilo juče, a on dolazi u emisiju, opravdava takav način ponašanja. Oni su za zatvor oboje", zaključio je Đedović.

Ivana Šašić, Lepi Mića i Nenad Lazić Neca, takođe bivši učesnici Zadruge, saznali su u emisiji "Narod pita" za ovaj nemili događaj.

"Ja moram da kažem da se nadam da je Tara dobro, i nadam se da nije ništa strašno", rekla je Ivana.

"Meni je žao ako se povredila, mada, ljudi, ona ne zna da stane, nema kočnicu. Ona vozi bez vozačke, a snima se telefonom. Ljudi su je opominjali, ali nema smisla. Ona je Nenada upropastila, još da mu baci granatu na glavu. Ona je njega razvela, on joj platio kaznu, a sad i ovo... Ona ne staje. On ne sme njoj da daje auto, videte šta se desilo. On je spreman da Tari da sve šta želi, a to mu je greška", izjavio je Lepi Mića.

"Ja sam krenuo da drhtim, nadam se da je dobro, ali ovo nije normalno. On nju brani a ona to radi, stvarno nema smisla", rekao je Neca.

Pogledajte snimak slupanog automobila: