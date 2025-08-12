Mandić je u objavi na mreži X napisao da bi se ja sjednici analizirala trenutna bezbjednosna situacija i usvojile hitne mjere za zaštitu ljudskih života, imovine, infrastrukture i prirodnih resursa.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić rekao je da je uputio zahtjev za hitno sazivanje sjednice Savjeta za odbranu i bezbjednost predsjedniku države Jakovu Milatoviću i premijeru Milojku Spajiću.

"Crna Gora se danas suočava sa prirodnom katastrofom koja ima tendenciju da postane jedna od najvećih u njenoj istoriji. Ekstremne vremenske neprilike - temperature iznad 40°C, niska vlažnost vazduha, izuzetno nepovoljna hidrološka situacija i jaki vjetrovi doveli su do izbijanja masovnih požara i konstantno povećavaju rizik od širenja vatre i pojave novih žarišta. Naredna tri dana, prema procjenama stručnjaka, kritična su za stabilizaciju situacije", napisao je Mandić.

Црна Гора се данас суочава са природном катастрофом која има тенденцију да постане једна од највећих у њеној историји. Екстремне временске неприлике – температуре изнад 40°C, ниска влажност ваздуха, изузетно неповољна хидролошка ситуација и јаки вјетрови довели су до избијања…









Takođe je dodao da zbog toga, "naša zemlja danas od nas zahtijeva bezuslovno jedinstvo".

"U ovakvim momentima ne smiju postojati podjele na većinu i manjinu, vlast i opoziciju. Svi moramo staviti razlike po strani, biti u potpunosti posvećeni izvršavanju svojih zadataka i zajedno podržati one hrabre muškarce i žene koji danonoćno brane ljudske živote, kuće, imanja i prirodne ljepote naše Crne Gore. Zbog svega navedenog, maločas sam uputio Zahtjev za hitno sazivanje sjednice Savjeta za odbranu i bezbjednost predsjedniku države i predsjedniku Vlade Crne Gore, na kojoj bi analizirali trenutnu bezbjednosnu situaciju i usvojili hitne mjere za zaštitu ljudskih života, imovine, infrastrukture i prirodnih resursa. Zajedno ćemo pobijediti vatrenu stihiju. Sloga, jedinstvo i zaštita ljudskih života sada su iznad svega", napisao je Mandić.