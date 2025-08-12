Milatovićev kabinet je saopštio da je usvojeno više zaključaka.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Suočena sa izazovnim požarima koji su pogodili našu državu, Crna Gora stoji jedinstvena i odlučna da zaštiti svoje građane, imovinu i prirodna blaga, saopšteno je nakon vanredne sjednice Savjeta za odbranu i bezbjednost održane večeras u Vili „Gorica“ u Podgorici.

Sjednici je predsjedavao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Pored članova Savjeta - predsjednika Skupštine Andrije Mandića i predsjednika Vlade Milojka Spajića - po pozivu su učestvovali: ministar odbrane Dragan Krapović, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović, v.d. direktor Uprave policije Lazar Šćepanović i direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Miodrag Bešović.

Milatovićev kabinet je saopštio da je usvojeno više zaključaka.

"Savjet sa najvećim pijetetom upućuje duboko i iskreno saučešće porodici mlađeg vodnika Vojske Crne Gore, Dejana Božovića, koji je svoj život položio vršeći svoju dužnost i čuvajući svoju zemlju. Njegovo ime ostaće upisano u knjigu časti naše države. Savjet takođe upućuje želje za brz i potpun oporavak vodniku Marku Ikoviću, koji je teško povrijeđen u izvršavanju časne dužnosti", piše u saopštenju.

"Svi kapaciteti Crne Gore stavljaju se na raspolaganje pripadnicima Službe zaštite i spašavanja, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Vojsci Crne Gore, u zajedničkoj i neumoljivoj borbi protiv vatrene stihije koja prijeti životima, domovima i prirodnim dobrima naše države", dodaje se.

Zaključeno je i da bezbjednosni sistem funkcioniše koordinisano, u skladu sa nacionalnim kapacitetima i uz pomoć međunarodne podrške za brzo reagovanje u ovakvim situacijama. "Crna Gora izražava duboku zahvalnost svim prijateljskim državama koje su u ovim trenucima iskušenja pokazale solidarnost - slanjem ljudstva, materijala, specijalizovanih vozila i vazduhoplova, potvrđujući da se istinsko prijateljstvo mjeri u najtežim časovima."

Savjet zahtijeva sprovođenje sveobuhvatne i nepristrasne istrage o uzrocima izbijanja požara i insistira na pooštravanju svih zakonskih mjera radi sprečavanja, otkrivanja i kažnjavanja svakog oblika piromanije.

Savjet je uputio zahtjev Vladi da se, kroz planiranje Budžeta za 2026. godinu, jasno opredijele finansijska sredstva za redovno održavanje vazduhoplova, vozila i drugih sredstava i opreme za gašenje požara, kao i osposobljavanje i opremanje svih pripadnika bezbjednosnih službi za gašenje požara i preventivno djelovanje u skladu sa nadležnostima.

Pozvali su i na jedinstvo u cilju zaštite života, imovine i prirodnih bogatstava Crne Gore.

Vladi je upućen i zahtjev za hitno uspostavljanje sistema i funkcionisanje jedinica civilne zaštite.

"Savjet sa posebnim uvažavanjem odaje priznanje svim dobrovoljcima koji, svojom nesebičnom hrabrošću i danonoćnim radom, stoje rame uz rame sa pripadnicima Službi zaštite i spašavanja, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Vojsci Crne Gore, pokazujući da je solidarnost temelj snage našeg naroda", piše u saopštenju.

Na sjednici je bilo govora i o nadoknadi štete građanima.

"Savjet izražava čvrstu opredijeljenost da država, u skladu sa Ustavom, zakonima i raspoloživim sredstvima, obezbijedi pravičnu i blagovremenu nadoknadu materijalne štete svim građanima čija je imovina uništena ili oštećena u požarima, kao čin pravde, solidarnosti i odgovornosti prema građanima Crne Gore", saopšteno je nakon sjednice.