Balijagić šetao naoružan, obio kuću, plašio ljude, "zatvarao" škole...

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Predsjednica Osnovnog suda u Bijelom Polju, sutkinja Gorica Đalović, donijela je rješenje kojim je potvrđena optužnica tamošnjeg Osnovnog državnog tužilaštva protiv tog šezdesetpetogodišnjaka.

Balijagić je prethodno optužen za dvostruko ubistvo i Višem sudu odgovaraće zbog činjenice da je 25. oktobra prošle godine ubio sestru i brata Milenku i Jovana Madžgalja, u bjelopoljskom selu Sokolac.

Osnovno državno tužilaštvo tereti Balijagića da se nakon 25. oktobra 2024. godine pa do 20. novembra 2024. godine, na teritoriji Republike Srbije, kroz opštine Prijepolje i Priboj, kretao naoružan...

“Da je neovlašćeno, bez odgovarajuće dozvole, nosio vatreno oružje - jednu pušku marke ‘crvena zastava’ tzv. ‘petometku’, koju je prethodno nelegalno pribavio nakon višednevnog nošenja, pri čemu je viđen od strane više seljana sa teritorije opština P. i P., i time izazvao veliko uznemirenje građana na tom području, usljed čega nisu radile škole osnovne škole, a seljani se sa prvim mrakom zaključavali u kuće, a oružje odložio u kuću oštećenih B. B. i B. G. u P. G., u koju je neovlašćeno ušao, čime je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st. 3 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore”, navodi se u rješenju sutkinje Đalović, prenose Vijesti.

U drugoj tački optužnice navodi se da je taj okrivljeni 20. novembra 2024. godine, u jednom selu u pograničnoj oblasti, obio kuću, a zatim i sanduk u kojem je domaćin držao dvije lovačke puške.

“Dana 20. novembra 2024. godine, u selu P. G... obijanjem i provaljivanjem kuće u vlasništvu oštećenih B. B. i D. B. i obijanjem zaključanog katanca drvenog sanduka, u kome je oštećeni B. B. u svojoj kući držao dvije lovačke puške (za koje je imao odobrenje za držanje, izdato od MUP-a RS, PS P.), oduzeo i prisvojio dvije lovačke puške, od kojih je jedna bila prepravljena u lovačku uklanjanjem trombona, tromblonskog nišana i bajoneta sa nosačima, vrijednosti 199,66 ¤, i municiju za iste vrijednosti 20,73 ¤, i 13 bojevih puščanih metaka vrijednosti 11,09 ¤, koje su se nalazile u sanduku. Upotrebom fizičke sile i podesnog alata razvalio je drveni prozor na prvom spratu, popeo se drvenim merdevinama, izvršio premetačinu, pomjerio namještaj, otvorio drugi PVC prozor, a zatim i polomio stakla na još jednom prozoru, ušao u potkrovlje i u dvije spavaće sobe vršio premetačinu, razvalio katanac na sanduku i uzeo puške i municiju ukupne vrijednosti 658,13 ¤”, stoji u tužilačkom aktu, navode Vijesti.

Dalje se navodi da je istog dana, kroz atar istog sela, nosio veću količinu oružja i municije: dvije lovačke puške i municiju - 27 lovačkih patrona i 13 bojevih puščanih metaka sa FMJ zrnom, pri čemu je jedna od pušaka imala metak u cijevi.

“Oružje i municija pronađeni su kod njega 21. novembra 2024. godine, rano ujutro, prilikom hapšenja u kući vlasništva P. S... gdje se skrivao, čime je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnog materijala”, dodaje se.

Početkom jula, bjelopoljski Viši sud potvrdio je optužnicu protiv Balijagića za ubistvo Madžgalja.

Njemu će se suditi za teško ubistvo na podmukao način, u sticaju sa nedozvoljenim držanjem oružja i suočava se sa kaznom od 40 godina zatvora.

Pred tužiocem i na ročištu za razmatranje optužnice priznao je zločin, a u optužnici tužilaštva se navodi da je to učinio pucajući iz lovačke puške kroz otvor na prozoru, dok su gledali televiziju i nisu očekivali napad na sebe.

Uhapšen je nedaleko od Priboja u Srbiji, nakon skoro mjesec dana bjekstva i opsežne policijske potrage u Crnoj Gori i Srbiji.

Tužilaštvo tereti i dva policajca

Početkom avgusta, Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju podnijelo je optužni predlog tamošnjem Osnovnom sudu protiv dvojice policajaca zbog sumnje da su postupali neprofesionalno u slučaju potrage za Alijom Balijagićem.

Postupak protiv policajaca, koji se terete za krivično djelo nesavjestan rad u službi, pokrenut je po prijavi Velibora Madžgalja, brata ubijenih Jovana i Milenke.

Tužilaštvo je odbacilo krivičnu prijavu protiv četiri od šest policijskih službenika Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje protiv kojih je Madžgalj podnio krivičnu prijavu.