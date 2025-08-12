Vozač skutera je na reci Tamiš u Pančevu prošao u velikoj brzini kroz grupu djece.

Izvor: Facebook/PrintScreen

Tokom treninga veslanja na reci Tamiš u Pančevu dogodio se strašan incident kada je vozač skutera prošao kroz grupu dece koja su bila na vodi. Djeca su sa svojim trenerom pokušala da izbjegnu sudar, a trener je skočio da zaštiti djecu, navodi se u objavi "Instagram" stranice "192_rs".

Povrijeđeno je četvoro djece i trener. Svedoci su ispričali da je vozač skutera pobjegao nakon incidenta.

Djeca i roditelji na obali su vrištali kada su videli šta se dogodilo. Mnogi su se drali i vikali da se pozove policija.

"Prešao mu je preko glave. Zovi policiju. Ubico!", vikali su roditelji.

Cio slučaj je prijavljen policiji. Istraga je u toku.