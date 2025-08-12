Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su A. B. (1971) zbog sumnje da je, kao suosnivač i odgovorno lice u udruženjima građana, zloupotrebio milionska sredstva namijenjena za projekte od javnog interesa.

Izvor: MONDO/Lana Stošić

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odjeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odjeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su A. B. (1971) zbog sumnje da je počinio produženo krivično djelo zloupotrebe položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu.

Osumnjičeni je, kao suosnivač Udruženja građana "Nove tehnologije" i Udruženja građana "Korak u dobrom pravcu" iz Kaća, u periodu od 2019. do 2024. godine, zajedno sa Đ. S., ranije procesuiranim zastupnikom ovih udruženja, zloupotrebio svoj položaj prilikom zaključenja ugovora o sufinansiranju projekata od javnog i društvenog značaja sa Gradskom upravom za privredu Grada Novog Sada, u ukupnoj vrijednosti od 7.060.000 dinara.

Kako se sumnja, dobijena novčana sredstva su korišćena isključivo za dizajn i štampu logotipa, brošura, kataloga, autorške honorare i slične troškove, koji nisu imali javni ni društveni značaj, što je suprotno svrsi dodijeljenog finansiranja. Pored toga, aktivnosti za koje je novac dodijeljen nisu realizovane.

Takođe, sumnja se da su osumnjičeni sačinjavali lažne izvještaje o utrošku sredstava, u kojima su prikazivali nepostojeće aktivnosti, čime su oštetili budžet Grada Novog Sada za iznos od preko 7 miliona dinara.

A. B. je zadržan do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.