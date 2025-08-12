Blokaderi sa Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) pokušali su jutros da blokiraju Osnovni sud u ovom gradu.
Povod blokade je zahtjev da se puste iz pritvora i brane sa slobode dvojica muškaraca koji se terete da su prije dvije nedelje napali policiju u incidentima ispred Državnog univerziteta u Novom Pazaru.
Zbog blokade suda reagovali su pripadnici policije, pa je došlo do guranja sa okupljenim blokaderima i veoma napete atmosfere.
Na objavljenim snimcima na društvenim mrežama može se vidjeti incident.
August 12, 2025
Blokada je počela u 6.00 časova.