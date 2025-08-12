Stravično priznanje Dženifer Aniston nakon razvoda od Pita: Posle 20 godina otkrila mračnu istinu

Popularni glumački par bio je u braku pet godina, a posledice razvoda Aniston je dugo osjećala.

Izvor: Youtube printscreen/ ELLE UK

Dženifer Aniston dala je rijedak uvid u svoj razvod od Breda Pita, osvrćući se na to teško razdoblje gotovo 20 godina nakon što se njihov brak završio. U novom intervjuu za septembarsko izdanje časopisa "Vanity Fair" 56-godišnja glumica progovorila je o tome kako se nosila s medijskim ludilom i ličnim slomom.

Novi intervju objavljen je gotovo tačno dvije decenije nakon njene legendarne naslovnice za isti časopis u septembru 2005. godine, koja je nosila naslov "Nepotopiva Dženifer Aniston". Bio je to njen prvi razgovor sa medijima nakon raskida sa Pitom (61) posle gotovo pet godina braka.

"Nisam pogledala taj članak godinama. Samo se sjećam iskustva snimanja - koje je bilo pomalo uznemirujuće. Bilo je to i tako ranjivo vrijeme. Ali da, to je bilo za memoare", priznala je Anistonova u novom intervjuu, prisjećajući se naslovnice iz 2005. godine.

Pogledajte kako su izgledali Dženifer Aniston i Bred Pit dok su bili zajedno:

U to vrijeme snimala film "Prekid"

Zvezda "Prijatelja" prisjetila se i kako je, dok je prolazila kroz razvod s Pitom, snimala film "Prekid".

"Bilo je nekako katarzično odmah preći na to. Bili su malo nervozni oko ponude jer su mislili: 'Oh, je li to bezosjećajno? Je li to neprikladno?' Ali ja sam zapravo pomislila: 'Kakva sjajna prilika.' Znala sam da će mi to zapravo emocionalno koristiti, kao ljudskom biću. A i da će prilično dobro poslužiti scenariju i liku", objasnila je.

Novi partneri i staro prijateljstvo

Pit i Dženifer Aniston upoznali su se 1994. godine preko zajedničkih menadžera, a vjenčali su se na raskošnoj ceremoniji u julu 2000. godine. Razveli su se 2005. godine, nakon čega su oboje pronašli nove partnere. Pit se vjenčao sa kolegicom iz filma "Gospodin i gospođa Smit" Anđelinom Džoli, dok se Dženifer udala za glumca Džastina Terouksa.

Poslednjih godina bivši supružnici obnovili su prijateljstvo, na oduševljenje obožavatelja. Njihov srdačan zagrljaj iza pozornice na dodjeli SAG nagrada 2020. godine postao je viralan, a iste su godine sudjelovali i u virtualnom čitanju scenarija. Još 2005. godine Dženifer je za Vanity Fair izrazila nadu za pomirenje.

"Stvarno se nadam da ćemo jednog dana ponovno biti prijatelji. Voljeću Breda do kraja života. On je fantastičan čovjek. Ne žalim ni za čim i neću se zbog toga kažnjavati", istakla je glumica.

Borba s medijskim pritiskom

Prisjećajući se tog razdoblja, Dženifer Aniston je otkrila kako se nosila sa bolom.

"Govorila sam sebi: 'Samo ustani i kreni dalje, djevojko' Bilo je to tako sočno štivo za ljude. Ako nisu gledali sapunice, čitali su tabloide. Šteta je što se to moralo da se dogodi, ali dogodilo se. I shvatila sam to lično" rekla je glumica i priznala da u to vrijeme nije bila dovoljno jaka da se nosi sa glasinama i medijskom pažnjom.

"Mi smo ljudska bića, iako neki ljudi ne žele da vjeruju da jesmo. Misle: 'Pristali ste na to, pa to i prihvatite'. Ali mi zapravo nismo pristali na to. Imam PTSD od toga", zaključila je.

Izvor: Story.hr/ MONDO