Dragana Mirković saznala pol bebe: Pjevačica s nestrpljenjem čeka dolazak prvog unučeta

Pjevačica je prije nekoliko mjeseci izjavila da očekuje prinovu, a kojeg će pola biti beba otkrile su prijateljice Melani, pjevačicine snajke, i to na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram printscreen/marko_vnm

Dragana Mirković će za nekoliko mjeseci postati baka. Prvo unuče najveće muzičke zvijezde biće djevojčica. Supruga njenog sina Marka Bijelića, Melani, u petom mjesecu trudnoće je, a njene drugarice su na društvenoj mreži otkrile da je beba ženskog pola. U porodici je neizmerna radost zbog proširenja porodice i svi se raduju bebi koju jedva iščekuju.

Pogledajte fotografije Marka Bijelića i njegove izabranice:

"Ja sam danas sigurno najsrećnija žena na svijetu jer mogu da i zvanicno potvrdim da cu postati baka. Melani, izabranica mog sina Marka nam je svima donijela neopisivu radost kada nam je saopštila da je u blagoslovenom stanju. Hvala svima na lijepim željama i čestitkama a ovu priliku bih iskoristila i da kažem kako je ovo sve što ću po ovom pitanju reći. Pošto se ni jedno od njih ne bavi javnim poslom, a i pošto je ona sada u osjetljivom periodu, pisanje i pričanje o tome predstavljace stres za Melani, i zato molim sve za razumijevanje i da se ne bave daljim iznošenjem informacija i spekulacija o njihovim životima", izjavila je Dragana.

Izvor: Kurir/ MONDO