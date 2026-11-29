Goca Tržan je skromni stan zamijenila elegantnom kućom sa velikim dvorištem, skrojenom po njenim potrebama i velikoj ljubavi prema knjigama i životinjama.

Izvor: Instagram printscreen/ gocatrzan

Pjevačica Goca Tržan nikada nije krila da je odrasla u skromnim uslovima, ali često ističe da su toplina i ljubav koje je ponijela iz roditeljskog doma njeno najveće bogatstvo. Njen nekadašnji porodični stan bio je ispunjen lijepim uspomenama, a na društvenim mrežama neretko podijeli stare fotografije iz djetinjstva na kojima je u naručju majke Rose ili oca Antona.

"Nekada davno, moj tata Toni, šmekerčina, i ja. Volim te, tata", napisala je svojevremeno u jednoj objavi na Instagramu.

Kako je sama pričala, njeni roditelji su krenuli od nule, a prvi pravi dom dobili su tek kada je njen otac od vojske dobio mali stan na poslednjem spratu.

"Moji roditelji su stvarali zajedno, rasli su zajedno, nisu imali ništa. Živjeli su u jednoj sobici kod tetka Ljube. Onda je moj tata dobio stan od vojske, od 42 kvadrata, na osmom spratu bez terase. Zvali smo ga golubarnik. U tom stanu sam sa svojom porodicom živjela do 18. godine", ispričala je pjevačica ranije, prenosi Hello.

Prodala stan, pa kupila kuću

Godinama kasnije, Goca je željela da sebi i svojoj porodici obezbijedi mnogo više prostora i mira. Posle više od deset godina provedenih na Mirijevu, donijela je odluku da proda stan u kojem je živjela sa ćerkom, a koji je svojevremeno otplaćivala sa bivšim suprugom, rijaliti učesnikom Ivanom Marinkovićem.

Ovako izgleda njen dom:

Vidi opis Nekada živjela u "golubarniku", sada uživa u luksuznoj kući: Zavirite u dom Goce Tržan koji je kupila sa Rašom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen/gocatrzan Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen/gocatrzan Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen/gocatrzan Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen/gocatrzan Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram printscreen/gocatrzan Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram printscreen/gocatrzan Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen/gocatrzan Br. slika: 7 7 / 7

Iako se u početku dvoumila da li da ušteđevinu od nastupa ponovo uloži u stan u zgradi, u dogovoru sa sadašnjim suprugom Rašom ipak je odlučila da pazari kuću i uredi je potpuno po svojoj mjeri.

Njen današnji dom odiše elegancijom i funkcionalnošću. Kuhinja u bijelim i sivim tonovima glavno je mjesto okupljanja gdje pjevačica uživa dok sprema obroke za svoje najbliže, dok bogata kućna biblioteka svjedoči o njenoj velikoj ljubavi prema čitanju. Posebnu pažnju posvetila je prostranom dvorištu koje je potpuno prilagođeno njenim kućnim ljubimcima, budući da u kući živi nekoliko mačaka o kojima svi članovi porodice ravnopravno brinu.