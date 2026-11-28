Nikolija Jovanović večeras održava svoj prvi solistički koncert u Sava Centru.

Izvor: MONDO

Nikolija Jovanović priredila je poseban emotivni trenutak na svom prvom solističkom koncertu u Plavoj dvorani Sava Centra, kada joj se na sceni pridružila majka Vesna Zmijanac.

Majka i ćerka zajedno su zapjevale pjesmu "Ovo u grudima", a publika ih je ispratila gromoglasnim aplauzom i ovacijama. Emocije nisu izostale, a Nikolija je tokom ovog posebnog trenutka uputila i poruku prisutnima:

"Volite svoje majke".

Vesna je prethodno koncert pratila iz prvih redova, a onda se pridružila naslednici na sceni i zajedno sa njom podijelila trenutak koji je publika dočekala sa velikim oduševljenjem.

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