Policija u Banjaluci traži muškarca koji je napao dijete u haustoru zgrade u Banjaluci.

Izvor: Youtube/ AP Archive/Printscreen

Policija u Banjaluci u Bosni i Hercegovini traga za nepoznatim muškarcem koji je u ponedeljak 23. novembra usred dana fizički napao dijete u haustoru stambene zgrade u tom gradu, saznaju "Nezavisne novine". Napad se dogodio oko 13.20 časova tog dana, a napadnuto je dijete koje pohađa niži razred osnovne škole.

Ukazana mu je ljekarska pomoć. Prema informacijama pomenutog portala, dete se vraćalo iz škole kada je bilo napadnuto u haustoru.

"Policija je dolazila i raspitivala se kod stanara zgrade o tome da li su videli ili čuli nešto u haustoru. Nisu detaljisali jer su tražili nekog.

Dijete koje je napadnuto je najvjerovatnije prolazilo samo kroz haustor kada ga je, kako smo čuli, usred dana napao dječak ili mladić. Prvo je to bilo verbalno, a zatim i fizički. Povrijeđeno dijete je pregledao ljekar, a navodno je udareno u predjelu lica", otkrio je izvor za pomenuti portal.