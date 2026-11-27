Ćerka Sindi Kraford, manekenka Kaja Gerber, prvi put u karijeri propustila je revije na Nedeljama mode u Parizu i Milanu.

Izvor: Profimedia

Slavna manekenka Sindi Kraford (60) i njen suprug, biznismen Rande Gerber (64), uhvaćeni su tokom šetnje na Dan zahvalnosti, a tom prilikom delovali su vidno sumorno i potišteno. Ovo je bio njihov prvi praznik bez sina Prislija Gerbera, koji je tragično preminuo 20. septembra u 27. godini života, usled sumnje na predoziranje.

Na fotografijama sa šetnje Sindi Kraford vidimo ozbiljnog izraza lica, obučenu u bijelu majicu dugih rukava, crne helanke i patike, dok je lice djelimično sakrila tamnim naočarima za sunce. Ipak, mnogi komentarišu da je manekenka ostarila preko noći i da je na njenom licu vidljiva ogromna tuga. Ono što nije prošlo neopaženo jeste i to da je Sindi drastično smršala, a pogled joj je prazan i zamišljen, tvrde njeni bliski prijatelji.

Pored nje, Rande Gerber nosio je bijelu majicu kratkih rukava, tamni šorts i kačket, dok je naočare držao u ruci. Ovo je prvi praznik koji porodica dočekuje otkako ih je zadesila velika tragedija, a kako tvrde ljudi bliski njima, ne mogu da se oporave od velikog gubitka i svakim danom im je sve teže.

Izvor: Instagram prinstcreen / presleygerber

Podsjetimo, Prisli je preminuo nakon srčanog zastoja dok je boravio u luksuznoj ustanovi za rehabilitaciju u Santa Moniki, a konačna potvrda o eventualnom prisustvu nedozvoljenih supstanci očekuje se nakon toksikološke analize. Gotovo mjesec dana nakon tragedije, 18. oktobra, porodica se oglasila zajedničkom objavom na Instagramu, poručivši da su "neizmjerno slomljenog srca".

"Osjećamo se blagosloveno što smo imali Prislija u našim životima 27 godina. Bio je nježna, prelijepa duša koja je voljela i bila voljena, sada i zauvijek", napisali su tada Sindi, Rande i njihova ćerka Kaja.

Kaja Gerber stopirala karijeru

Istovremeno, njihova ćerka Kaja Gerber (25) potpuno se povukla iz javnosti. Prvi put u karijeri propustila je revije na Nedeljama mode u Parizu i Milanu, nije prisustvovala dodeli nagrada CFDA 2026, niti je čestitala Hajderu Akermanu na nagradi WWD.

Izvor: Instagram/kaiagerber

Iako su se u javnosti pojavile njene fotografije za kampanju brenda Uniqlo, veruje se da su one nastale pre tragedije, budući da mlada manekenka još ne planira povratak poslu.

Zvanična istraga o smrti Preslija Gerbera je okončana, a njegova urna i dalje se čuva u porodičnoj kući u Malibuu. Zbog teških uspomena, sve su glasnije tvrdnje da porodica razmatra radikalan korak i trajno preseljenje u Evropu, po ugledu na svoje prijatelje, porodicu Kluni.