Električna mobilnost postaje važan dio razvoja evropskog energetskog i saobraćajnog sistema, a sličan trend vidljiv je i u regionu.

Izvor: Schneider Electric

Rast broja električnih vozila, međutim, ne podrazumijeva samo više punjača. Potrebno je istovremeno planirati kapacitete elektroenergetske mreže, priključnu snagu i način upravljanja potrošnjom. Evropska regulativa dodatno ubrzava ulaganja, dok kompanije i investitori sve više razmišljaju o rješenjima koja mogu da odgovore i na buduće potrebe.

O tome gdje se Srbija nalazi na evropskoj mapi elektromobilnosti, kako se mijenja infrastruktura za punjenje i kakvu ulogu imaju pametni sistemi govori Darko Zeljković, menadžer razvoja poslovanja eMobilnosti za Jugoistočnu Evropu u kompaniji Schneider Electric.

Izvor: Schneider Electric

Evropa ubrzano razvija infrastrukturu za električna vozila. Gde se Srbija danas nalazi i koji su ključni faktori za dalji razvoj mreže punjača?

Srbija je još u fazi razvoja infrastrukture za električnu mobilnost. Broj lokacija za punjenje raste, ali je za ozbiljniji rast elektromobilnosti potrebno dalje širenje mreže, posebno van najvećih gradova i duž glavnih saobraćajnih koridora. Pritom nije presudan samo broj punjača. Jednako su važni dostupna priključna snaga, kapacitet lokalne elektroenergetske mreže i procedure koje prate realizaciju investicije.

Važno je imati u vidu i da se veliki dio punjenja neće odvijati isključivo na javnim brzim punjačima. Vozila će se puniti tamo gdje već provode vrijeme, kod kuće, na poslu, u hotelima, tržnim centrima ili drugim komercijalnim objektima. Zato je važno da se infrastruktura planira unaprijed i zajedno sa energetskim potrebama objekta, umjesto da se naknadno dodaje kada se potreba pojavi.

Koje promjene evropski propisi donose tržištu elektromobilnosti i šta Srbija može da nauči iz njihove primijene?

Evropska uredba AFIR uvodi obavezujuće ciljeve za razvoj javno dostupne infrastrukture za alternativna goriva u državama članicama Evropske unije. Fokus više nije samo na broju punjača, već i na njihovoj dostupnosti, raspoloživoj snazi punjenja, interoperabilnosti, načinu plaćanja i jednostavnosti korišćenja.

Kako pametni sistemi punjenja mogu da spreče preopterećenje mreže i doprinesu efikasnijoj potrošnji energije?

Pametno punjenje omogućava da električna vozila postanu kontrolisani potrošači, umjesto dodatnog nekontrolisanog opterećenja za objekat ili mrežu. Sistem u realnom vremenu prati raspoloživu snagu i automatski prilagođava punjenje vozila drugim potrebama objekta. Na primjer, ako poslovna zgrada tokom dana ima povećanu potrošnju, snaga punjenja može privremeno da se smanji, a zatim poveća kada se opterećenje smanji. Tako se izbegavaju vršna opterećenja i bolje koristi postojeći priključni kapacitet, bez nužnog povećanja snage samo zbog instalacije punjača.

EcoStruxure rješenja za eMobilnost upravo omogućavaju takvo dinamičko upravljanje opterećenjem, uz nadzor nad infrastrukturom i potrošnjom energije. U tom pravcu ide i naše strateško partnerstvo sa kompanijom Kraken, najavljeno u avgustu 2026. godine.

Povezivanje tehnologija otvara mogućnost da se električna vozila, kućne baterije i drugi fleksibilni potrošači koordinisano upravljaju u zavisnosti od trenutnih potreba energetskog sistema. To je važan korak ka mreži u kojoj električna vozila nisu samo dodatni potrošači, već mogu postati dio fleksibilnijeg energetskog sistema.

Kompanije, hoteli i tržni centri sve češće uvode punjače za električna vozila. Koliko ova infrastruktura predstavlja konkurentsku prednost i šta je važno prilikom njenog planiranja?

Punjač danas može biti dodatna pogodnost za korisnika, ali za mnoge kompanije on postaje i dio šire energetske i poslovne strategije. Za hotel ili tržni centar punjenje može da unaprijedi korisničko iskustvo, dok je za kompaniju sa sopstvenom flotom ono jedan od preduslova elektrifikacije vozila. Ali ista tehnologija nije optimalna za svaku lokaciju. Poslovni parking, gdje vozilo ostaje nekoliko sati, nema iste potrebe kao lokacija uz autoput, gdje korisnik očekuje da za kratko vrijeme nastavi put. Zato se prije izbora punjača analiziraju profil korisnika, vrijeme zadržavanja vozila, raspoloživa snaga, očekivani broj punjenja i mogućnost budućeg proširenja.

Dobro projektovana infrastruktura nije ona koja danas ima najveću moguću snagu, već ona koja odgovara načinu korišćenja lokacije i može da raste zajedno sa potrebama korisnika.

Koje prednosti donose Schneider Electric rješenja i koje biste inovacije u oblasti punjenja posebno izdvojili?

Naš portfolio nudi rješenja za različite scenarije, od stambenih i poslovnih objekata do komercijalnih parkinga, korporativnih voznih parkova i velikih depoa za punjenje električnih autobusa i kamiona. EVlink Pro AC i Schneider StarCharge Fast DC punjači namijenjeni su različitim potrebama, dok EcoStruxure EV Charging Expert predstavlja upravljački sloj sistema, omogućavajući nadzor, upravljanje opterećenjem i kontrolu pristupa.

Posebno bih izdvojio Schneider StarCharge Fast 720, predstavljen početkom ove godine. Sistem raspolaže snagom do 720 kW i omogućava da se raspoloživa snaga dinamički raspoređuje između više mjesta za punjenje. To je posebno važno na lokacijama sa velikim prometom vozila, gdje nije dovoljno imati visoku instaliranu snagu, već je potrebno njome efikasno upravljati. Mislim da ćemo upravo u tome vidjeti najveći tehnološki pomak: ne samo u povećavanju snage punjača, već u sve inteligentnijem upravljanju energijom koja im je dostupna.

Koliki potencijal ima povezivanje punjača sa solarnim panelima i baterijskim sistemima? Može li takav pristup da smanji troškove punjenja?

Potencijal je značajan, posebno kod poslovnih i komercijalnih objekata koji već imaju sopstvenu proizvodnju iz solarnih panela. Dio lokalno proizvedene energije može direktno da se koristi za punjenje vozila, umjesto da se u tom trenutku preuzima iz mreže.

Baterijski sistemi dodaju još jedan nivo fleksibilnosti. Višak proizvodnje može da se uskladišti i koristi kasnije, na primjer u periodima veće potrošnje ili većeg broja vozila na punjenju. Kada se solarni paneli, baterije, potrošnja objekta i punjači posmatraju kao jedan sistem, moguće je bolje koristiti sopstvenu proizvodnju i smanjiti vršna opterećenja. Naravno, efekat na troškove zavisi od tarifnog modela, veličine sistema, profila potrošnje i načina korišćenja vozila. Zato takva rješenja treba projektovati na osnovu realnih podataka o objektu, a ne po jednom univerzalnom modelu.

Kako vidite razvoj elektromobilnosti u Srbiji u narednih pet godina i kakvu ulogu Schneider Electric može da ima u tom procesu?

U narednih pet godina očekujem da će elektromobilnost u Srbiji rasti postepeno, ali da će se promijeniti način na koji razmišljamo o infrastrukturi za punjenje. Fokus će se sa pojedinačnih punjača sve više pomjerati na kompletan energetski sistem lokacije.

To znači da će se prilikom planiranja istovremeno razmatrati punjači, priključna snaga, potrošnja objekta, lokalna proizvodnja iz obnovljivih izvora i baterijsko skladištenje. Posebno očekujem brži razvoj kod poslovnih voznih parkova, komercijalnih objekata i drugih lokacija na kojima postoji predvidiv obrazac korišćenja vozila.

Uloga Schneider Electrica je upravo u povezivanju tih elemenata, od distribucije električne energije i punjenja do digitalnog upravljanja i integracije sa drugim energetskim sistemima. Za mene je ključna stvar da se infrastruktura ne gradi samo za broj električnih vozila koji imamo danas, već za potrebe koje ćemo imati za nekoliko godina.