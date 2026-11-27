Mančester siti bi nakon perioda dominacije u Engleskoj mogao da bude prodan prinudno, zbog kršenja pravila.

Izvor: YouTube/Arena sport TV

Fudbaleri Mančester sitija i ove sezone će se boriti za titulu u Premijer ligi, ali navijači tog kluba moraju da strepe. Zbog presude koja je donesena nakon dugogodišnjeg postupka protiv njihovog voljenog kluba moguće je čak da će u narednim sezonama gledati niželigaški fudbal. Klubovi Premijer lige imaju i drugi, specifičan zaključak.

Dok se u Engleskoj važe da li Mančester sitiju treba oduzimati sporne trofeje, odrediti mu rigoroznu novčanu kaznu, izbaciti ga u niži rang ili mu možda "samo" oduzeti bodove za narednu takmičarsku godinu, klubovi imaju ideju. Smatraju da tim sa stadiona "Etihad" treba prinudno prodati.

Kako prenose engleski mediji, funkcioneri tri kluba iz Premijer lige smatraju da bi vlasnici Mančester sitija morali da budu prinuđeni da prodaju klub koji su gradili tokom prethodnih godina. Njihov je stav da ostale kazne nisu dovoljno oštre!

Podsjećamo, nezavisna komisija utvrdila je da su "građani" tokom dužeg niza godina u kontinuitetu kršili finansijska pravila, kao i da nisu sarađivali tokom istrage. Ovo je najgrublje kršenje pravila sa kojim se engleski fudbal susreće prethodnih godina, pa niko ne zna kakva bi zapravo kazna mogla da zadesi klub.

Fudbalskim klubom Mančester siti danas upravlja "Siti fudbal grup limited", kompanija koja je u većinskom vlasništvu "Abu Dabi junajted grup". Iza cijelog projekta stoji šeik Mansur bin Zajed, koji je još 2008. godine kupio engleski tim.