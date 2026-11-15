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Teška odluka Sindi Kraford poslije porodične tragedije: Nakon gubitka sina povukla potez koji joj slama srce

Teška odluka Sindi Kraford poslije porodične tragedije: Nakon gubitka sina povukla potez koji joj slama srce

Autor Ana Živančević
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Sindi Kraford i Rande Gerber prodaju kuću svog sina Preslija u Holivud Hilsu za 3,595 miliona dolara, manje od dva mjeseca nakon njegove smrti.

Teška odluka Sindi Kraford poslije porodične tragedije Izvor: Profimedia

Sindi Kraford i njen suprug Rande Gerber donijeli su tešku odluku da prodaju kuću svog pokojnog sina Preslija u Holivud Hilsu. Nekretnina je ponuđena na tržištu gotovo dva mjeseca nakon njegove smrti, a vest je ponovo skrenula pažnju javnosti na bolan period kroz koji prolazi poznata porodica.

Prema podacima o nekretninama koje je objavio TMZ, kuća je oglašena 13. novembra po cijeni od 3,595 miliona dolara. Presli Gerber kupio ju je 2023. godine za 3,4 miliona dolara.

Luksuzna kuća ima oko 280 kvadratnih metara, četiri spavaće sobe i tri kupatila, a nalazi se na ograđenom imanju površine oko pola hektara. Izgrađena je 1955. godine, u stilu sredine prošlog vijeka, i okružena je bujnim zelenilom koje vlasnicima pruža privatnost.

Među sadržajima su prostrane prostorije povezane sa spoljašnjim delom imanja, grejani bazen, đakuzi, bazen za hladno uranjanje, sauna, kao i zasebna kuća za goste. Nakon Preslijeve smrti, Sindi i Rande su više puta viđeni kako dolaze na ovu adresu.

Porodica se povukla iz javnosti nakon tragedije

Prema navodima iz dostavljenog izvještaja, Presli je preminuo u rehabilitacionom centru Resolutions Living u Santa Moniki, samo dan nakon što je tamo primljen.

Nakon tragedije, predstavnik porodice zamolio je javnost da poštuje njihovu privatnost.

"Porodica moli za privatnost tokom ovog izuzetno teškog i bolnog perioda", navedeno je u tadašnjem saopštenju.

Policija Santa Monike saopštila je da istražuje smrt kao slučaj za koji se sumnja da je povezan sa predoziranjem, ali da u tom trenutku nije bilo naznaka da je riječ o nasilnoj smrti. Obdukcija je, prema informacijama koje su prenijeli američki mediji, završena, ali zvaničan uzrok smrti nije potvrđen.

Izvor: Glossy / MONDO

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Tagovi

sindi kraford Rande Gerber sin

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