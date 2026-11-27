Ana je ponovo uspjela da do suza nasmije pratioce na društvenim mrežama kada je stala pored šporeta i u svom stilu priredila pravi spektakl.

Izvor: ananikolicofficial/instagram

Pjevačica Ana Nikolić još jednom je dokazala da privlači pažnju gdje god da se pojavi, a ovog puta pratioce na mrežama iznenadila je i oraspoložila kadrovima iz kuhinje, gdje je riješila da pokaže svoje kulinarske veštine.

Ipak, umjesto klasične kecelje i kućne garderobe, muzička zvezda je za šporet stala u potpuno nesvakidašnjem izdanju.

Čipka, sunčane naočare i lanac oko struka

Na video-snimcima koji su osvanuli na internetu, pevačica je snimljena u upečatljivoj crnoj čipkastoj odevnoj kombinaciji, sa ukrasima na kosi, lancem oko struka i velikim sunčanim naočarima na licu.

Dok je ringla radila punom parom, Ana je sa ogromnom energijom i žarom mešala hranu u šerpi pripremajući pire krompir.

U jednom trenutku, uz prepoznatljiv smijeh i dobro raspoloženje, obratila se kameri i šaljivo uporedila sa čuvenim britanskim kuvarom Džejmijem Oliverom:

Vidi opis "Ljudi ovo više nije smiješno": Snimak Ane Nikolić dok pravi pire krompir razbjesnio pratioce, napravila haos Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Ja sam Džejms Oliver!.”

Isprskala se tokom kuvanja i napravila lom

Iako je imala najbolju namjeru da jelo pripremi kao profesionalac, kulinarski poduhvat nije prošao bez malih nezgoda.

Dok je energično mutila i sjedinjavala pire, sadržaj iz šerpe je počeo da prska na sve strane, pa se i sama pjevačica poprilično umazala. Čitava situacija je kod njenih pratilaca na Instagramu izazvala lavinu reakcija, a snimak je brzo počeo masovno da se dijeli uz komentare.

"Ovo stvarno više nije smiješno, pire je iz kesice, a ona je majka", "Strašno", "Neko pod hitno da joj kaže koliko ima godina", bili su samo neki od komentara, dok je drugima pomenuta situacija bila šaljiva.