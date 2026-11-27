Upoznajte rijetku rasu koja je nastala od ratne maskote!

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Zaboravite na klasično mahanje repom i skakanje na vrata čim uđete u stan, jedan rijedak njemački pas ima potpuno drugačiji, gotovo filmski ritual dobrodošlice. U pitanju je kromforlender (Kromfohrländer), rasa čuvena po tome što vlasnika pozdravlja izrazom lica koji neodoljivo podsjeća na široki ljudski osmijeh, dok mnoge jedinke od čistog uzbuđenja počnu nekontrolisano da kijaju!

Iza ovih nesvakidašnjih reakcija krije se izuzetno inteligentan, osjećajan i živahan pas, čija životna priča počinje usred Drugog svjetskog rata, piše American Kennel Club.

Od ratne maskote do vjernog porodičnog pratioca

Kromforlender pripada rasama srednje veličine i nastao je isključivo kao pas za društvo. Iako u njegovim venama teče krv terijera, lovački instinkt mu je gotovo potpuno ugašen, što ga čini znatno mirnijim u prirodi od pasa sličnog izgleda.

Njegovo porijeklo vezuje se za čupavog mješanca terijerskog tipa po imenu Originalni Peter, kojeg su američki vojnici pronašli u sjevernoj Francuskoj tokom Drugog svjetskog rata. Peter je najprije postao njihova maskota, a potom je stigao u Njemačku, gdje je postao rodonačelnik ove rijetke rase. Cilj uzgoja bio je jasan - stvoriti privrženog, porodičnog psa, koji je i danas prava rijetkost van granica Evrope.

Izgled i njega: Dvije varijante krzna i nula "psećeg mirisa"

Odrasli kromforlender visok je između 38 i 46 centimetara i težak od 9 do 16 kilograma. Krzno mu je pretežno bijelo sa smeđim ili svijetlosmeđim šarama, a javlja se u dva tipa:

Oštrodlaki: ima grublju, čupaviju dlaku i prepoznatljivu bradu. Ne smije se šišati mašinicom niti brijati, već zahtijeva ručno uklanjanje odumrle dlake (trimovanje).

ima grublju, čupaviju dlaku i prepoznatljivu bradu. Ne smije se šišati mašinicom niti brijati, već zahtijeva ručno uklanjanje odumrle dlake (trimovanje). Glatkodlaki: ima meku, svilenkastu i nešto dužu dlaku, bez izražene brade.

Iako se linjaju, ovi psi su izuzetno čisti, krzno im praktično nema karakterističan pseći miris, a blato i prljavština se lako skidaju. Zbog njihove osjetljive prirode, važno je da ih još kao štence naviknete na redovno skraćivanje noktiju.

Temperament: Čuveni osmijeh i oprez prema strancima

Njihov zaštitni znak pri pozdravljanju vlasnika u kinologiji je poznat kao Kromi Grin (Kromi Grin - specifičan osmijeh), često praćen serijom kijanja. Iako se lijepo slaže sa djecom i voli cijelu porodicu, kromforlender najčešće izabere jednu osobu za koju se posebno veže i prati je u stopu.

Prema strancima je uzdržan i odličan je čuvar koji će odmah najaviti goste. Takođe, nije ljubitelj gužve u psećim parkovima, mnogo više mu prijaju duge šetnje sa vlasnikom i društvo pasa koje već poznaje.

Aktivnost i ishrana: Rođen za agiliti, ali probirljiv za stolom

Kromforlender nije pas za kauč. Okretan je, voli da skače, donosi lopticu i briljira u psećem sportu agiliti (savladavanje poligona sa preprekama). Zbog njegove osjetljivosti, trening mora biti strpljiv i postepen, bez grubosti.

Važno upozorenje: Sa visokim skokovima i hvatanjem frizbija treba sačekati do otprilike treće godine života, dok se zglobovi potpuno ne razviju.

Kada je riječ o hrani, umije da bude prilično probirljiv, pa mu je potrebno obezbijediti kvalitetne obroke prilagođene njegovoj aktivnosti, uz stalno dostupnu svježu vodu.

Zdravlje i neobičan izbor partnera

Zbog relativno male populacije i ograničene genetske raznovrsnosti, odgovoran uzgoj i DNK testiranja su presudni. Budući vlasnici treba da obrate pažnju na dvije nasljedne bolesti za koje postoje genetski testovi: hiperkeratozu jastučića šapa (zadebljanje kože) i fon Vilebrandovu bolest (poremećaj zgrušavanja krvi), kao i na sklonost ka autoimunim stanjima.

Ovi psi u prosjeku žive od 13 do 15 godina, dok pojedini primjerci dožive i duboku starost od 17 ili 18 godina. Zanimljivo je da su kromforlenderi izbirljivi i kada je riječ o parenju, često im je potrebno vrijeme da "upoznaju" drugog psa prije nego što ga prihvate kao partnera.

Ako tražite odanog, pametnog i pomalo ekscentričnog saputnika koji će vam svakog dana po povratku kući prirediti doček za pamćenje, kromforlender je rasa koja osvaja na prvi pogled. Ipak, imajte na umu da ovaj njemački šarmer zahtijeva strpljenje, posvećenost i aktivan životni stil, a zauzvrat će vam pokloniti ljubav i osmijeh kakav nema nijedan drugi pas na svijetu.