Prvo oglašavanje Sindi Kraford nakon smrti sina: Potresnim riječima se oprostila od nasljednika (Foto)

Sindi Kraford se oglasila na društvenim mrežama emotivnom objavom posvećenom sinu.

Izvor: SPOT / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Porodica slavne manekenke Sindi Kraford prolazi kroz najteže trenutke nakon smrti njenog sina Preslija Vokera Gerbera, koji je preminuo 20. septembra 2026. godine, u 27. godini života.

Sindi se sada oglasila na društvenim mrežama emotivnom objavom posvećenom sinu, uz fotografiju koja čuva uspomenu na njega. U poruci, koju potpisuju ona, njen suprug i ćerka Kaja, porodica je izrazila neizmernu tugu zbog gubitka voljenog sina i brata.

Manekenka je istakla koliko su zahvalni što su Preslija imali u svojim životima, opisujući ga kao nežnu i prelijepu dušu, koja je voljela druge i bila voljena.

"Neizmjerno smo slomljeni zbog gubitka našeg voljenog sina i brata. Osjećamo se blagosloveno što smo imali Preslija u svojim životima 27 godina. On je nežna, prelijepa duša koja je volela i koja je voljena, sada i zauvijek. Veoma smo ponosni na način na koji je koračao kroz ovaj svijet, sa dobrotom i ranjivošću. Zahvalni smo na ogromnoj količini ljubavi i podrške koju nam pružaju mnogi koji poznaju i vole našu porodicu, pa čak i nepoznati ljudi koji osjećaju naš bol. Do ponovnog susreta, naš dječače. Volimo te zauvijek, mama, tata i Kaja."

Sindi je zahvalila i fotografu Sebastijanu Faeni, koji je zabeležio fotografiju koju je podelila uz ovu emotivnu poruku.

Presli Voker Gerber rođen je 2. jula 1999. godine, a njegova smrt ostavila je neizmernu prazninu u životima njegovih najbližih. Sindi je kroz svoju objavu pokazala koliko joj znači podrška koju dobija u ovim teškim trenucima, ali i koliko je ljubav prema sinu snažna i nakon njegovog odlaska.

(MONDO)