Prva slika fudbalera s blizancima: Pevačica objavila trenutke iz porodilišta, tata puca od ponosa (Foto)

Pjevačica je na TikToku podijelila emotivnu fotografiju iz porodilišta, gdje Saša drži blizance na grudima.

Izvor: Instagram printscreen

Pjevačica Silvija Nedeljković nedavno je postala majka blizanaca Staše i Boška.

Silvija se porodila 21. septembra, a ona i njen suprug Saša Stamenković sada uživaju u porodičnom domu sa svojim mališanima. Ponosna mama povremeno podijeli djelić porodične atmosfere sa svojim pratiocima, a ovog puta objavila je posebno emotivan prizor.

Na fotografiji koju je podijelila na svom TikTok profilu vidi se njen suprug Saša kako na grudima drži njihove blizance. Kako se može primijetiti, fotografija je nastala u porodilištu, neposredno nakon rođenja mališana.

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Izvor: Instagram printscreen / silvijanedeljkovic



Posebnu pažnju privukao je detalj koji je Silvija dodala uz fotografiju. Preko prizora je stavila pjesmu „Sjvetlo“, čime je dodatno naglasila emociju i sreću zbog dolaska djece.

"Svjetlo na kraju tunela, sve si što sam htjela", glase stihovi pjesme.



Slavio rođenje blizanaca do jutra

Dok se Silvija sa bebama nalazi u Beogradu, Saša je sa porodicom, prijateljima i mještanima proslavio sinoć dolazak prinova u porodicu. On je sačekao sa slavljem dok Silvija sa bebama nije izašla iz porodilišta.

"Prije svega, želim da se zahvalim Silviji što mi je podarila dva anđela. Nisam htio da slavim dok ona i djeca ne izađu iz bolnice, a kada se desilo da konačno stignu kući, ja sam već morao da se vratim poslu i treninzima", rekao je Saša i rekao da je slavlje trajalo do jutra.