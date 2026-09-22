Silvija Nedeljković se prvi put oglasila nakon porođaja: Objava raznježila sve nakon mukotrpne borbe za potomstvo

Silvija Nedeljković postala je majka blizanaca, Boška i Staše, a sreću je podijelila sa pratiocima na TikToku.

Izvor: Instagram printscreen / silvija.nedeljkovic

Pjevačica Silvija Nedeljković juče je postala majka prvi put, a njihova porodica bogatija za dva člana, blizance kojima su ponosni roditelji dali imena Boško i Staša.

Ponosna mama danas se prvi put oglasila nakon porođaja i emotivnom objavom podijelila sreću sa svojim pratiocima:

"21.9. Boško i Staša. Slava Bogu", napisala je pevačica uz animaciju dvije rode koje nose dvije bebe, jednu u plavoj, a drugu u roze kolijevci.

Podsjetimo, da se porođaj bliži, Silvija je nagovijestila prije nekoliko dana kada je objavila fotografiju sa partnerom iz lifta, na kojoj je ponosno pokazala trudnički stomak. Uz fotografiju je stajao natpis "Twins loading", čime je otkrila da sa nestrpljenjem iščekuje dolazak svojih mališana.

Izvor: Instagram printscreen / silvijanedeljkovic

Njeni pratioci sa velikom pažnjom su pratili trudnoću, a vest da su Boško i Staša stigli na svijet izazvala je brojne čestitke i emotivne reakcije.

Ponosnoj mami čestitke stižu sa svih strana, a brojni pratioci joj poželjeli su da njeni mališani budu živi, zdravi i srećni.

Borba za potomstvo

Iako sada uživaju u najljepšim trenucima, bračni par je ranije otvoreno govorio o gubicima i teškim emotivnim krizama kroz koje su prošli. Silvija se suočila sa spontanim pobačajem prije dvije godine, što je na nju ostavilo dubok trag.

Govoreći o tom bolnom iskustvu, pjevačica je bila potpuno iskrena o svojim strahovima:

"Spontani koji sam imala prije dvije godine, to mi je bilo jako teško jer je došla trudnoća potpuno prirodno, ne vantjelesnom. Prvo smo bili svi iznenađeni, demantovali smo sve te medicinske stručnjake i ostalo… To mi je jako teško palo i taj period mi je bio najgori period u životu. Željela bih da mogu da zaboravim taj period, ali ne mogu i svašta mi je prolazilo kroz glavu i da se pokupim, da odem, da ga pustim da bude slobodan… jednostavno svašta mi je tada prolazilo kroz glavu, ali nekako kažem, opet onaj gore te namjesti, našteluje te, vrati te na fabrička podešavanja i ideš dalje."