Silvija dala blizancima imena posebnog značenja: Muž se našalio zbog izbora za ćerku, za sina nisu imali dilemu

Par je dobio blizanace, što im je donijelo ogromnu sreću i ostvarenje najvećeg sna nakon velike borbe za potomstvo.

Izvor: Instagram printscreen / silvijanedeljkovic

Pjevačica Silvija Nedeljković i njen suprug, golman Saša Stamenković, postali su roditelji blizanaca nakon teške borbe za potomstvo koja je trajala čak 17 godina. Radosne vijesti donijele su neopisivu sreću u njihov dom, a par je dobio dječaka i djevojčicu.

Nakon skoro dvije decenije čekanja, njihov najveći san se konačno ostvario, a čestitke ponosnim roditeljima pristižu sa svih strana.

Dječak nazvan po dedi

Silvija je ranije govorila o izboru imena za nasljednike, istakavši da je za sina imala čvrstu i nepokolebljivu odluku. Sa druge strane, za ime ćerkicu je željela da sačeka poseban trenutak i izabere ime kada je prvi put ugleda.

Za dječaka par je donio čvrstu odluku – beba će dobiti ime po Sašinom dedi: "Za dječaka znamo sigurno da će biti po njegovom dedi, Boško, tako da stiže jedan mali božiji dar".

Moćna značenja imena

Boško je tradicionalno muško ime slovenskog porijekla. Predstavlja izvedenicu, odnosno milošte (deminutiv) od imena Božidar ili Božo, a u korijenu riječi nalazi se imenica "Bog".

Kada je riječ o djevojčici, nekadašnja pjevačica priznaje da želi da sačeka trenutak kada je prvi put ugleda:

"Za djevojčicu se još uvijek nećkam iskreno, htjela sam da kad je vidim odredim ime, tako da to još uvijek nije sigurno", rekla je Silvija u podkastu "sportcast".

Ovaj izbor prokomentarisao je i njen suprug Saša, koji se u svom duhovitom stilu našalio na račun sličnosti njegovog imena i imena Staša:

"Njoj odgovara najviše da bude Staša, jer sjutradan kad kaže Saša, Staša to je isto, skačemo i jedno i drugo".

Staša je žensko ime, koje je poslednjih godina sve popularnije u Srbiji. Pretpostavlja se da se ime Staša odnosi na – "uskrsnuće" ili na "uzdizanje, pobjedu; izdizanje iznad nečega", te se "preneseni" ili pretpostavljeni smisao imena prevodi kao – "ona koja je pobjednica", "ona koja se izdiže iznad zla i pokvarenosti", "ona koja se vrlinama bori i pobeđuje nepravdu", "osoba koja je uspjela da se izdigne iznad loših namjera i ljudi".

Pogledajte kako se Silvija spremala za odlazak u porodilište: