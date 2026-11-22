Brus Vilis uživa u porodičnom druženju sa ćerkom Talulom, uprkos borbi sa demencijom. Njihova emotivna fotografija izazvala je brojne reakcije.

Izvor: Instagram/buuski/YouTube/WIRED

Slavni holivudski glumac Brus Vilis (71) uživao je u porodičnom druženju sa ćerkom Talulom, koja je taj emotivni trenutak zabeležila i objavila na društvenim mrežama.

Njihova zajednička fotografija izazvala je brojne reakcije javnosti, naročito zbog toga što se glumac već nekoliko godina bori sa frontotemporalnom demencijom, usled koje se povukao iz sveta filma i retko se pojavljuje pred kamerama.

Na slici koju je Talula podelila, otac i ćerka sede jedno pored drugog na dvorišnoj ljuljašci. Vilis je njenu ruku čvrsto privio uz grudi, dok ga ona drugom rukom nežno grli oko ramena i naslanja se na njega.

Inače, Talula je najmlađa ćerka iz glumčevog braka sa Demi Mur, a zajedno sa majkom i sestrama Rumer i Skaut redovno objavljuje porodične trenutke i uspomene sa njim.

Podsetimo, ona je u avgustu ove godine stala na ludi kamen sa muzičarem Džastinom Asijem, a ceremonija je organizovana na porodičnom imanju u Ajdahu. Brus Vilis je prisustvovao slavlju, a prizori sa svadbe na kojima grli ćerku dok mladoženja stoji uz njih svedoče koliko je taj dan svima značio.

Talula je i tada objavila dirljive fotografije sa ocem, naglasivši koliko joj je bilo važno njegovo prisustvo u jednom od najlepših trenutaka u životu.