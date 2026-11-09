Pogoršalo se stanje Brusa Vilisa: Izmješten iz porodične kuće, prijatelj otkrio potresne detalje

Prijatelj porodice Brusa Vilisa otkriva da je glumac znatno tiši i povučeniji nego prije. Navodno je svjestan da se nešto promijenilo, ali ne razumije u potpunosti razmjere svoje bolesti.

Izvor: Instagram / demimoore

Zdravstveno stanje Brusa Vilisa (71), koji boluje od frontotemporalne demencije, navodno se pogoršalo. Prema tvrdnjama neimenovanog izvora za Daily Mail, glumac ima sve većih poteškoća s govorom i pronalaženjem riječi.

Navodno mu se vratilo i mucanje s kojim se borio u djetinjstvu, piše Promiflash.

"Pravi duge pauze, kao da je zamišljen. Ali zapravo pokušava da pronađe reči i shvati kako da se izrazi", ispričao je izvor.

Vilis je imao problema s mucanjem još u djetinjstvu, zbog čega je dobio nadimak "Buck-Buck". Situacija se promenila kada se pridružio školskoj pozorišnoj trupi i otkrio da mu gluma pomaže u govoru.

S vremenom je naučio da izbjegava riječi koje je teško izgovarao i zamjenjuje ih drugim. Prema tvrdnjama izvora, tom metodom se služio i tokom glumačke karijere, ali mu zbog bolesti to navodno više ne uspijeva.

Isti izvor tvrdi da je Vilis danas znatno tiši i povučeniji nego prije. Navodno je svjestan da se nešto promijenilo, ali ne razumije u potpunosti razmjere svoje bolesti.



Porodica je uz njega

Vilisova porodica u martu 2022. objavila je da mu je dijagnostikovana afazija, poremećaj koji utiče na sposobnost govora i razumijevanja jezika.

U februaru 2023. otkrili su da glumac boluje od frontotemporalne demencije, bolesti koja može da utiče na govor, ponašanje i ličnost.

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Glumac danas živi u zasebnoj kući u blizini porodičnog doma, gdje ima cjelodnevnu njegu. Uz njega su supruga Ema Heming Vilis, bivša supruga Demi Mur i njegovih pet ćerki.

Prema navodima izvora, Vilis i dalje uživa u manjim izletima, vožnjama automobilom, sladoledu i muzici. Posebno voli da sluša Nila Dajmonda. Njegova supruga Ema ranije je za The Sunday Times govorila o trenucima bliskosti koje i dalje dijele.

"Kad me zagrli, osećam da je to i dalje Brus. U tom smislu se ništa nije promijenilo. To je istovremeno predivno i jako bolno", rekla je.