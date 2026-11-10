Čime se bave djeca Dragane Mirković? Pjevačica ima 4 firme, a evo kako zarađuju Marko i Manuela

Naslednici folk pjevačice Dragane Mirković i biznismena Tonija Bijelića posvetili su se porodičnim firmama

Izvor: Instagram/manubijelic/marko.vnm/Pink screenshot

Muzička zvijezda Dragana Mirković ponosna je majka sina Marka i ćerke Manuele, koji su, za razliku od nje, odlučili da svoj život i karijeru drže daleko od očiju javnosti. Iako su odrasli uz popularnu pjevačicu, njeni naslednici nisu željeli da krenu njenim estradnim stopama.

Oboje su se posvetili porodičnom biznisu i preuzeli dio poslovnih obaveza u firmama koje pjevačica posjeduje. Dragana je nedavno u podkastu kod Bokija 13 otkrila kako su podijelili zaduženja i čime se tačno bave.

"Nisam toliko aktivna više kada je televizija u pitanju. Na leđima imam nekoliko firmi. Ne računam svoj posao. Malo je previše za jednu ženu. Imam četiri firme, ne računajući pjevački posao. Razne djelatnosti su u pitanju. Od automobila do iventa. Sin se bavi automobilima, ćerka se bavi iventima, ona to jako voli", ispričala je pjevačica.

"Ne žele da se eksponiraju"

Pored poslovnih obaveza, Marko je u međuvremenu zasnovao svoju porodicu, uplovio u bračne vode i postao otac.

Ipak, baš kao i njegova sestra Manuela, odlučio je da privatni život sačuva od javnosti i medijske pažnje.

Dragana je ranije govorila o odluci svoje djece da se ne eksponiraju, ističući da je zbog toga veoma srećna, ali i da smatra da je možda upravo ona uticala na njihov odnos prema javnosti.

"Njihova je odluka da se ne eksponiraju medijski. To je malo i začuđujuće jer obično klinci u tinejdžerskom dobu požele da budu viđeni, požele da budu bitni. To je, valjda, negdje prirodno. Međutim, oni ne. E sad, da li je to negdje moja krivica, uslovno rečeno… Ja sam presrećna što se ne eksponiraju, što su tako odlučili. Meni je uvijek bilo dovoljno da je tu samo jedno poznato ime, moje".

(Boki 13, MONDO)