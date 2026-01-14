Poznato koga je A.K. tražila da joj dovedu u posjetu: Ucjenjivala Vujadina, sad imala samo jedan zahtjev

Nakon hapšenja, A. K. se nalazi u pritvoru, gdje, prema saznanjima domaćih medija, boravi već nekoliko mjeseci.

Transrodna starleta A. K. (21), koja je uhapšena 25. septembra prošle godine, jer je osumnjičena da je ucjenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića, imala je želju da joj tokom praznika u posjetu dođe njena najbolja prijateljica.

Taj zahtev,kako saznaju domaći mediji iz izvora bliskih slučaju, ipak nije odobren.

Podsjetimo, A. K. je uhapšena nakon što ju je Savić prijavio policiji zbog sumnje da je nad njim vršila reketiranje i iznudu. Prema navodima iz prijave, ona je navodno tražila novac uz prijetnje da će iznijeti kompromitujući sadržaj, zbog čega su nadležni organi reagovali i pokrenuli istragu.

Nalazi se u pritvoru

Nakon hapšenja, A. K. se nalazi u pritvoru, gdje, prema saznanjima domaćih medija, boravi već nekoliko mjeseci. Iako su praznici period kada se pojedinim pritvorenicima, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove, može odobriti posjeta bliskih osoba, njen zahtjev da joj u posjetu dođe najbolja prijateljica nije prihvaćen.

"Željela je da je za praznike vidi prijateljica koja joj je velika podrška od samog početka. Navodno joj je to mnogo značilo zbog psihičkog stanja i dužine boravka u pritvoru, ali nadležni organi nisu dali saglasnost", navodi izvor upoznat sa situacijom.

Razlozi zbog kojih posjeta nije odobrena za sada nisu zvanično saopšteni, ali se pretpostavlja da su u pitanju određene procedure, faza postupka ili procjena da bi posjeta mogla da utiče na tok istrage.

Inače, kako se ranije pisalo, A. K. je tokom saslušanja negirala dio navoda koji joj se stavljaju na teret, dok je njen pravni tim isticao da će u daljem postupku dokazivati njenu nevinost. Sa druge strane, Vujadin Savić je ostao pri tvrdnjama iz prijave i slučaj je sada u rukama pravosudnih organa.

Istraga je i dalje u toku, a konačnu riječ o ovom slučaju daće sud, koji će na osnovu dokaza, svjedočenja i vještačenja odlučiti o daljoj sudbini osumnjičene.