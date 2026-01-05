logo
Ceca otkrila tajnu staru 30 godina o Arkanu i njenoj koleginici: "Isto veče smo se smuvali, morala sam da krijem"

Autor Marina Cvetković
Ceca je progovorila o Pinkovim zvezdama i kumi Viki Miljković.

Govoreći o njenom žiriranju u 'Zvezdama Granda' i istog angažmana njene kume Viki Miljković u Pinkovim zvezdama, Ražnatovićeva je otkrila da ona voli muzičko takmičenje gdje je njena kuma, i da se tu niko ne takmiči ni sa kim.

Ceca je otkrila da je iste večeri kada se ona smuvala sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, da je i njena koleginica i kuma Viki Miljković se smuvala sa Draganom Taškovićem Tašketom.

"Isto veče smo našle srodne duše. Viki se smuvala sa Tašketom iste večeri kada sam se ja smuvala sa mojim pokojnim supurugom Željkom, doduše ja sam krila tada svoju vezu, a ona svoju nije", rekla je Ceca kroz smeh.

Ona se potom dotakla i čestog sukoba u pomenutom takmičenju između Viki Miljković i Zorice Brunclik.

"Mi gajimo jedno prijateljstvo, prodično. Ispoštovala me je uvijek, za svako slavlje. Vezuju me divne uspomene za Kemiša i Zoku, on je radio moja dva albuma, izuzetno uspješna. Iznenadila me je Zoričina reakcija, a moram da kažem da je Zorica jedna prava gospođa i ja je jako volim, ali je Viki izuzezno tolerantna i umije da ćuti. Iskreno ona umije da ćuti, a ja nisam takva, ja znam da odgovorim, ona neće da se svađa", rekla je Ceca u "Premiji - Vikend specijalu".

pinkove zvezde Ceca Ražnatović Arkan Viki Miljković

