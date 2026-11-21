Dino Merlin otvoreno govori o odrastanju bez oca i teškim životnim lekcijama koje su ga oblikovale tokom rata.

Izvor: YouTube/Hrvatska radiotelevizija/screenshot

Nakon što su mu u kratkom roku otkazani nastupi u Splitu i Crnoj Gori, Dino Merlin ponovo je postao glavna tema u regionu. Pjevač koji inače rijetko dijeli detalje iz privatnog života svojevremeno je bez zadrške govorio o najtežim životnim fazama od rada u fabrici i skromnog djetinjstva, pa sve do ratnih godina koje su ostavile dubok trag.

Merlin je tada iskreno ispričao kada je prvi put osetio da je uspeo da se izbori za svoje mjesto pod suncem i napusti surovu svakodnevicu.

"To je bilo 1985/1986. godine kada sam radio drugi album 'Teško meni sa tobom, a još teže bez tebe'. U to vrijeme početaka svaki novi koncert bio je pomalo bijeg od brutalnih uslova u kojima sam radio u fabrici, tako da ja zapravo nisam mogao nazad. Morao sam uspjeti, morao sam ići napred, jer je nazad bila provalija. Poslije tog albuma usledila je turneja koja je imala dovoljan broj publike koja mi je omogućila da preživim tu godinu i godine posle, jer pisati pjesme i živjeti od muzike na ovim prostorima je kao skočiti s litice i nekim čudom ostati živ", rekao je pjevač.

Odrastao bez oca

Dino Merlin je odrastao bez oca, a najveći oslonac i životni učitelj bila mu je majka.

"Majka je bila stroga, ali bila je moja utjeha. Dobro je znala skriti ljubav prema meni i sestri, ali ponekad bi se otkrila kada bih pred spavanje dobio pola jabuke. To je bio znak da sam taj dan bio dobar dječak. Naučila me životnoj lekciji da budem kritičan prema sebi, naučila me pojmu autorefleksije i da nikad, ali nikad ne tražim krivca izvan sebe. Za sve poljupce i strelice odgovoran sam sam. Osim toga, naučila me radnim navikama, radnoj etici i da ništa ne pada s neba i zauvijek sam joj zahvalan na tome", ispričao je on.

"Mogu reći da sam i danas onaj dječak na travi koji voli igru, ali život često nije igra. Pre je to, kako kaže jedna poslovica, ''jahanje tigra – kad jednom kreneš, nema stajanja.' Rođen sam i odrastao u Starom gradu i moj put do kuće uvek je vodio pokraj groblja. Možda je zato u meni uvijek zajedno išlo i jedno i drugo, i život i smrt, i svijest o prolaznosti, i potreba da pjesmom pokrijem strah. I dan danas sebe vidim kao tog dečaka koji korača pokraj groblja i tiho pevuši."

"Moja su ljeta bila bosonoga. S kriškom hleba namazanom maslacem i jednim paradajzom provodio bih ljeta na Miljacki. Nisam bio izuzetak, većina moje generacije rasla je u skromnim uslovima, ali bilo je dovoljno sunca da nam osvijetli dane i da budemo srećni. Kasnije, kako je život tekao, sve aktivnosti koje sam radio kako bih preživeo, pa i taj rad u fabrici, bili su 'bypass' do mog sna. A to je ovo što živim sada. Ja sam ostvario svoj san i sad ga živim", istakao je pjevač.

"Rat me je promijenio"

Osvrnuo se i na ratni period, za koji kaže da je ostavio dubok trag na njemu, kao i na svakom čovjeku.

"Kao i svakog normalnog čovjeka, rat vas promijeni i, rekao bih, unizi. To su ekstremne životne situacije koje izazivaju ekstremne emocije i reakcije. A što je god ekstremno, nije dobro i sačuvati ljudskost u takvim situacijama je neprocjenjivo. Ali, nažalost, ljudi su prokleti. Čini se kao da je mir samo predah između ratova. Istorija ljudskog roda je istorija ratova i stradanja i valjda nam je tako suđeno do sudnjeg dana", zaključio je Merlin za "Večernji.hr".