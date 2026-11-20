Halid Bešlić svojevremeno je otkrio razloge zašto nije imao koncerte u Beogradu više od dvije decenije.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Legendarni pjevač narodne muzike Halid Bešlić svojevremeno je otvoreno govorio o razlozima zbog kojih pune dvije decenije nije održao veliki koncert u Beogradu, iako je imao ogromnu popularnost širom regiona. U intervjuu iz 2011. godine osvrnuo se na svoju karijeru, promjene na muzičkoj sceni, ali i odluku da sačeka pravi trenutak za povratak pred beogradsku publiku.

Odlazak Halida Bešlića u oktobru 2025. godine ostavio je veliku prazninu na regionalnoj muzičkoj sceni. Njegove pjesme, koje su decenijama spajale generacije, nastavile su da žive među publikom, a brojni intervjui i sjećanja na legendarnog pjevača ponovo su privukli pažnju javnosti.

Posebno je zanimljiv razgovor koji je Bešlić 2011. godine vodio za list "Danas" sa novinarom Dragoljubom Petrovićem. Tom prilikom govorio je o muzičkoj industriji, mladim pevačima i dugoj pauzi kada je riječ o velikim koncertima u glavnom gradu Srbije.

Vidi opis Zašto Halid Bešlić 20 godina nije pjevao u Beogradu: Otkriven pravi razlog pauze, postojao je jedan veliki rizik HALID BESLIĆ - Miljacka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook printscreen/ Nihad Paloš Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Youtube / RTS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube printscreen / Halid Beslic Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Youtube Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Borislav Zdrinja/ATAIMAGES Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: instagram/printscreen/mrssladjanamandic Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Printscreen TikTok Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Youtube printscreen/ Bosanska Sehara Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 10 10 / 10

Zašto Halid Bešlić toliko dugo nije pjevao u Beogradu?

Iako je važio za jednog od najpopularnijih izvođača narodne muzike na prostoru bivše Jugoslavije, Bešlić godinama nije organizovao veliki samostalni koncert u Beogradu.

Tokom ratnih godina i u periodu koji je uslijedio nastupao je uglavnom u privatnim klubovima i manjim sredinama, među kojima su bili Novi Pazar i Prijepolje. Međutim, organizacija velikog koncerta u prijestonici Srbije bila je sasvim drugačiji izazov.

Kako je objasnio, ratna dešavanja i narušeni društveni odnosi u regionu uticali su na koncertnu scenu, ali je kasnije presudnu ulogu odigrala njegova procjena da li postoji dovoljno interesovanja publike.

Bešlić nije želio da se upusti u organizaciju velikog događaja bez uvjerenja da će sala biti ispunjena.

"Ja lično nisam htio da idem u rizik. Jer, ako ne napunim Arenu, ja imam rizik", rekao je tada pjevač.

Njegove riječi pokazale su da iza dugog odsustva sa beogradske koncertne scene nisu stajali samo politički i društveni razlozi, već i želja da veliki povratak bude organizovan u pravom trenutku.

U Beograd je dolazio, ali uglavnom privatno

Iako nije održavao velike samostalne koncerte, Halid nije potpuno izbjegavao Beograd.

Naprotiv, često je dolazio privatno, posjećivao prijatelje i nastupao na porodičnim proslavama i manjim okupljanjima.

Među događajima kojih se prisjetio bila je svadba ćerke nekadašnjeg košarkaša Raše Radovanovića, kao i proslava punoljetstva u porodici njegovog kuma.

Pogledajte djelić atmosfere sa Halidovog koncerta u Beogradu 2016. godine:

Hej zoro - Halid Bešlić Sava centar Beograd - 3.12.2016 Izvor: YouTube

Takvi nastupi bili su prilika da ostane u kontaktu sa ljudima koje je poznavao i publikom koja je voljela njegove pjesme, iako veliki koncert još nije bio u planu.

"Došlo je vrijeme da ponovo pjevam u Beogradu"

Kako su godine prolazile, interesovanje za njegove nastupe nije jenjavalo. Naprotiv, Bešlić je postajao sve sigurniji da je došao trenutak da se vrati pred beogradsku publiku.

U intervjuu iz 2011. godine govorio je o pripremama za veliki koncert i uvjerenju da bi mogao da napuni Beogradsku arenu.

"Sad se dobro spremam za beogradski koncert jer je došlo vrijeme. Ljudi me traže i mogao bih napuniti Beogradsku arenu", izjavio je tada.

Za njega je taj povratak predstavljao mnogo više od još jednog nastupa. Bio je to način da obnovi koncertnu vezu sa publikom koja je uz njegove pjesme odrastala i koja ga, uprkos dugoj pauzi, nije zaboravila.

Izvor: Stil.Kurir / MONDO