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"U trenutku se nasmiješio": Dino Merlin se oglasio povodom godišnjice smrti Halida Bešlića, uputio emotivne reči

"U trenutku se nasmiješio": Dino Merlin se oglasio povodom godišnjice smrti Halida Bešlića, uputio emotivne reči

Autor Jovana Milićević
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Dina Merlina je za Halida vezivalo višedecenijsko prijateljstvo, a sada je na svom Instagram profilu objavio Halidovu fotografiju uz samo dvije riječi.

Dino Merlin se oglasio povodom godišnjice smrti Halida Bešlića, uputio emotivne reči Izvor: Pink

Prošlo je tačno godinu dana od smrti legendarnog pjevača Halida Bešlića, a danas se tim povodom oglasio se Dino Merlin.

Merlina je za Halida vezivalo višedecenijsko prijateljstvo, a sada je na svom Instagram profilu objavio Halidovu fotografiju uz samo dvije riječi:

"U sjećanju", napisao je Dino Merlin i dodao emodži bijele ptice.

Pogledajte emotivne kadrove sa komemoracije Halidu Bešliću:

"Pjevao sam mu tiho našu pjesmu..."

Podsjetimo, Dino Merlin je nakon Halidove smrti otkrio kako se oprostio od svog velikog prijatelja.

"Veliki, neponovljivi Halid Bešlić. Topla duša bosanska. Bez hile, bez koristi za sebe. Stigao sam da se oprostim. Kišna, oktobarska sarajevska noć. Pjevao sam mu tiho našu pjesmu. Kao da se u trenutku blago nasmiješio. Bijele, čiste priglavke (prim. aut čarape). Dugo sam ih milovao i mislio: 'Putuj, bijela ptico, ti imaš s čim pred Gospodara'. Volim te mnogo. Tvoj Dino", napisao je tada pjevač.

Pogledajte još kadrova sa komemoracije kada je Dino Merlin rasplakao cijelu salu:

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Tagovi

Dino Merlin Halid Bešlić

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