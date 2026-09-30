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Robert De Niro ima 83 godine i u odličnoj je formi: Prije 23 godine dijagnostikovan mu je rak prostate

Robert De Niro ima 83 godine i u odličnoj je formi: Prije 23 godine dijagnostikovan mu je rak prostate

Autor Tamara Veličković
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Robert De Niro, slavni američki glumac, i dalje je u dobroj formi, iako se suočio s ozbiljnom bolešću. Rak prostate otkriven mu je 2003. godine.

Robert De Niro ima 83 godine i u odličnoj je formi: Prije 23 godine dijagnostikovan mu je rak prosta Izvor: ANDREAS SOLARO / AFP / Profimedia

Robert De Niro (83) je američki glumac, reditelj i producent, dobitnik brojnih filmskih nagrada, među kojima su i Oskari. Ulaže i u nekretnine, a već nekoliko godina suvlasnik je lanca hotela. Glumac je više puta isticao da mu fizička aktivnost pomaže da nastavi da radi intenzivnim tempom.

Čuveni glumac vježba od tri do šest puta nedeljno. Njegovi treninzi obuhvataju vježbe snage, kardio trening i istezanje, kao i vežbe namijenjene sprječavanju povreda.

"Za mene je ključ vježbanja doslednost", rekao je u intervjuu za BBC Radio.

Pažnju posvećuje i ishrani. Bira jednostavne, hranljive obroke, a izbjegava prerađenu hranu i previše šećera. Najčešće jede svježu ribu, kuvano povrće, integralni pirinač i proizvode od cijelog zrna. Svoj pristup hrani opisao je ovako:

"Nema potrebe komplikovati. Važno je hraniti tijelo tako da može dobro da funkcioniše".

Pripreme za filmske uloge tokom godina uticale su na njegovu tjelesnu težinu i zdravlje. Za ulogu Džejka La Mote u filmu "Razjareni bik" ugojio se više od 25 kilograma, koje je kasnije izgubio. Tokom snimanja filma "Ubistva pod cvjetnim mjesecom" 2021. godine ozbiljno je povrijedio mišić natkoljenice. Bol je opisao kao "nezamisliv", ali je rekao da je povreda "pod kontrolom" i da nije značajno uticala na snimanje.

Rak je otkriven rano

Glumcu je 2003. godine dijagnostikovan rak prostate. Bolest je otkrivena tokom rutinskih pregleda, kada je imao 60 godina. To je jedan od najčešćih karcinoma kod muškaraca. Rak je otkriven zahvaljujući PSA testu, koji meri nivo antigena specifičnog za prostatu (PSA) u krvi. Pošto je bolest ustanovljena rano, prognoze su bile veoma dobre.

"Ljekari očekuju potpuni oporavak", rekao je tada glumčev agent.

Dodao je da se De Niro lečio u onkološkom centru Memorial Sloan Kettering u Njujorku, gdje je primao hormonsku terapiju.

Sam glumac nije javno govorio o bolesti, ni u zvaničnom saopštenju ni na društvenim mrežama. Za razliku od pojedinih drugih poznatih ličnosti, ovu temu nije uključio u svoj javni ili humanitarni rad.

(MONDO)

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Tagovi

robert de niro rak prostate

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