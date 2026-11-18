Zemljotres jačine 5,7 stepeni pogodio je Rumuniju tokom noći, a nadzorne kamere u nekoliko gradova zabilježile su trenutke potresa.

Izvor: Twitter/@LastQuake

Snažan zemljotres magnitude 5,7 pogodio je Rumuniju u noći između utorka i srijede, 18. novembra 2026. godine, a nadzorne kamere u nekoliko gradova zabilježile su trenutak potresa. Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vide se podrhtavanje zidova u stanovima, pomijeranje automobila na parkiralištima i reakcije životinja, dok je na pojedinim lokacijama zabilježen i snažan zvuk koji je pratio zemljotres, prenosi rumunski Digi24.

Prema podacima Nacionalnog instituta za istraživanje i razvoj fizike Zemlje (INCDFP), zemljotres se dogodio u 2.48 časova i 55 sekundi po lokalnom vremenu, u seizmičkoj oblasti Vranča, na dubini od 120,8 kilometara.

Potres se osjetio u brojnim gradovima širom Rumunije, uključujući Bukurešt, ali i na teritoriji susjedne Moldavije.

Nekoliko sati nakon zemljotresa, na internetu su počeli da se pojavljuju snimci nadzornih kamera i građana koji prikazuju kako je podrhtavanje tla izgledalo u različitim djelovima zemlje.

There was a great commotion in the waiting area of ​​the Chisinau International Airport in the Republic of Moldova. The 5.7-magnitude earthquake that struck Romania was also strongly felt there. https://t.co/qZsbJ0c06w — Real News (@DrNeculai)November 18, 2026

Bukurešt: Mačka se uplašila, zidovi počeli da podrhtavaju

Jedan od snimaka nastao je u stanu u Bukureštu, gdje je kamera zabilježila trenutak kada je počelo podrhtavanje.

Na snimku se vidi kako se prostorija trese, dok mačka, uznemirena iznenadnim pomijeranjem, reaguje na zemljotres.

Video je na društvenim mrežama objavio korisnik Lucian M., a ubrzo je postao jedan od snimaka koji prikazuju kako su stanovnici rumunske prijestonice osjetili potres.

Cutremurul de 5,7 din Vrancea s-a resimțit puternic în GalațiMai multe detalii pe https://t.co/0wjzF5AML9Sursa video: Facebook / Les Croissants#Galati #cutremur #vrancea https://t.co/Y3RQgF7JrK — Monitorul de Galati (@Monitorul_GL)November 18, 2026

Jaši: Nadzorna kamera snimila pomijeranje automobila

Još jedan upečatljiv snimak nastao je na parkingu u rumunskom gradu Jašiju.

Prema pisanju portala Ziarul de Iași, nadzorna kamera zabilježila je trenutak kada je zemljotres stigao do ovog grada.

Na snimku se vidi podrhtavanje kamere, dok se parkirani automobili pomijeraju usled vibracija izazvanih potresom.

Ovaj snimak pokazuje da je zemljotres bio primjetan i na znatnoj udaljenosti od epicentra.

Posebnu pažnju privukao je snimak nadzorne kamere iz grada Buzaua, na kojem se, osim podrhtavanja tla, čuje i neobičan zvuk koji je pratio zemljotres.

Na snimku koji je objavio portal Reporter Buzoian najprije se čuje snažan huk, a zatim i zvuk nalik udarcu, dok kamera počinje da se trese.

Ubrzo potom u pozadini se čuje lavež pasa.

Ovaj snimak pruža uvid u to kako su stanovnici Buzaua, grada koji se nalazi relativno blizu epicentralnog područja, doživjeli zemljotres.

Potres zabeležen i na gradskom trgu u Jašiju

Rumunska televizija objavila je i snimke zemljotresa iz nekoliko gradova, među kojima su kadrovi sa Trga ujedinjenja u Jašiju.

Nadzorna kamera na ovoj lokaciji zabilježila je podrhtavanje tokom noći.

Pored snimaka sa javnih površina, na društvenim mrežama pojavili su se i video-zapisi iz privatnih stanova.

Jedan od njih nastao je u kuhinji porodične kuće u Jašiju, a objavila ga je stranica Ora de Iași.

Sličan snimak stigao je i iz grada Galaca, gdje je kamera u stambenom prostoru zabilježila trenutak zemljotresa. Snimak su objavili Aleksandru Đorđe i Sebastijan Aleksandru.

Gdje je bio epicentar zemljotresa?

Prema ažuriranim podacima rumunskog Nacionalnog instituta za istraživanje i razvoj fizike Zemlje, zemljotres od 18. novembra imao je lokalnu magnitudu 5,7, a dogodio se na dubini od 120,8 kilometara.

Epicentar je registrovan u poznatoj seizmičkoj oblasti Vranča, na približno:

48 kilometara južno od Fokšanija;

61 kilometar južno od Buzaua;

90 kilometara sjeveroistočno od Ploještija.

Podrhtavanje tla osjetilo se na velikom dijelu teritorije Rumunije, ali i izvan njenih granica, uključujući Republiku Moldaviju.

Snimci nadzornih kamera iz Bukurešta, Jašija, Buzaua i Galaca pokazuju kako je isti potres zabeležen na različitim lokacijama, od stanova i parkirališta do javnih gradskih površina.