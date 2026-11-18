Za Tamarom Škorić (39), koja je nestala 10. novembra u Njemačkoj, policija intenzivno traga, dok njena porodica ne gubi nadu da će biti pronađena živa i zdrava.

Izvor: Printscreen/RTL/Policija Baden Virtemberg

Tamara Škorić (39) nestala je 10. novembra nakon što je napustila svoj stan u njemačkom gradu Murhartu, u saveznoj pokrajini Baden-Virtemberg. Od tada joj se gubi svaki trag, a uprkos intenzivnoj policijskoj potrazi, još nema informacija o tome gdje se nalazi, prenosi njemački RTL.

Zabrinutost njene porodice raste iz dana u dan, ali njeni najbliži ne gube nadu da će Tamara Škorić biti pronađena živa i zdrava.

"Situacija je veoma teška za sve nas. I dalje smo veoma potreseni", izjavila je za RTL rođaka Tamare Škorić, koja je željela da ostane anonimna.

Ona je nestalu ženu opisala kao izuzetno srdačnu, snažnu i uspješnu osobu, koja je, uprkos vođenju sopstvene firme i brizi o velikoj porodici, uvijek pronalazila vrijeme za druge.

"Ipak, ne gubimo nadu i svim srcem se molimo da Tamara uskoro bude pronađena i da bude dobro", poručila je rođaka.

Izvor: Policija Baden Virtemberg

Policija pretražuje šumu, provjerava se mogućnost krivičnog djela

Prema informacijama njemačkih medija, Tamara Škorić je 10. novembra, u prepodnevnim časovima, napustila svoj stan u Ulici Fric-Eman u Murhartu, nakon čega joj se izgubio svaki trag.

Policija je pokrenula opsežnu potragu, a u utorak, 17. novembra, veći broj policijskih službenika pretraživao je šumsko područje južno od grada.

Dosadašnje aktivnosti nisu dale rezultate.

"Postoji opasnost da se nalazi u bespomoćnom položaju", izjavio je portparol policije za RTL.

Istražitelji provjeravaju i mogućnost da je Tamara Škorić postala žrtva krivičnog djela, ali za sada nema potvrde da se to dogodilo.

Vidi opis Nestala Srpkinja Tamara Škorić u Njemačkoj: 8 dana ni traga ni glasa od nje, policija provjerava i mogućnost zločina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Policija Baden Virtemberg Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Policija Baden Virtemberg Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Policija Baden Virtemberg Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Printscreen/RTL Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Printscreen/RTL Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Printscreen/RTL Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Printscreen/RTL Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Printscreen/RTL Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Printscreen/RTL Br. slika: 9 9 / 9 AD

Policija proverava trag koji vodi do taksija i Ubera

Jedan od pravaca istrage odnosi se na mogućnost da je Tamara Škorić koristila usluge prevoza neposredno nakon nestanka.

"Vozači taksija i Ubera trenutno predstavljaju trag koji policija smatra obećavajućim, jer postoje indicije da se Tamara prošlog utorka ili srijede možda vozila Uberom", izjavio je portparol policije Robert Zilbe za RTL.

Policija zbog toga provjerava da li je nestala žena koristila takav prevoz 10. ili 11. novembra i da li bi informacije vozača mogle da pomognu u rasvjetljavanju njenog nestanka.

Objavljen opis nestale Tamare Škorić, policija apeluje na građane

Policija je objavila opis Tamare Škorić i pozvala građane da prijave sve informacije koje bi mogle da pomognu u njenom pronalasku.

Nestala žena visoka je približno 166 centimetara, vitke je građe, ima tamnoplavu kosu do ramena i plave oči.

U trenutku nestanka nosila je tamnoplavu jaknu i ljubičasti donji dio trenerke. Pretpostavlja se da je kod sebe mogla imati svjetlosivi ranac marke "Eastpak".

Tamara Škorić govori njemački i srpski jezik.

Policija naglašava da i najmanja informacija može biti značajna za potragu.

Svi koji imaju bilo kakva saznanja o njenom kretanju ili mjestu na kojem bi mogla da se nalazi pozvani su da kontaktiraju Policijsku upravu Aalen na broj +49 7361 5800 ili njemačku policiju na broj 110.