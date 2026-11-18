Radovi na rekonstrukciji regionalnog puta Vladimir – Ostros, dužine oko 17 kilometara, zvanično su počeli, a vrijednost projekta iznosi gotovo 18 miliona eura. Realizacijom ove investicije očekuje se unapređenje putne infrastrukture, veća bezbjednost učesnika u saobraća

Izvor: Uprava za saobraćaj

Početku radova prisustvovali su vršilac dužnosti direktora Uprave za saobraćaj Luka Mugoša, predsjednik Opštine Ulcinj Genci Nimanbegu i predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević, kao i ministarka javnih radova Majda Adžović, ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović i ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka.

Mugoša je istakao da ovaj projekat ima poseban značaj za stanovnike Krajine, budući da put Vladimir – Ostros predstavlja važnu saobraćajnu vezu između naselja u zaleđu Bara i Ulcinja.

Prema njegovim riječima, modernizacija ove dionice olakšaće svakodnevno kretanje stanovništva, pristup zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, ali i stvoriti bolje uslove za razvoj ovog područja.

On je najavio i nastavak aktivnosti na modernizaciji putnog pravca prema Virpazaru. Kako je naveo, ugovor za izradu projektne dokumentacije za dionicu Ostros – Murići već je zaključen, dok je za dionicu Murići – Virpazar u toku tender za projektovanje.

Mugoša je naglasio da je rekonstrukcija puta Vladimir – Ostros dio šireg plana unapređenja saobraćajne infrastrukture i povezivanja Krajine sa ostalim djelovima Crne Gore.

Predsjednik Opštine Ulcinj Genci Nimanbegu ocijenio je da početak radova predstavlja ispunjavanje dugogodišnjih zahtjeva lokalnog stanovništva, koje je ukazivalo na potrebu obnove ove saobraćajnice.

Istakao je da će realizacija projekta doprinijeti sigurnijem putovanju i kvalitetnijim životnim uslovima građana, uz očekivanje da će i drugi infrastrukturni projekti na teritoriji Ulcinja dobiti podršku nadležnih institucija.

Nimanbegu je posebno ukazao na značaj saradnje lokalne uprave sa Vladom i resornim ministarstvima, kako bi se obezbijedio ravnomjerniji razvoj svih djelova opštine.

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević podsjetio je i na značaj rekonstrukcije puta Kamenički most – Krute, ističući da su ulaganja u putnu infrastrukturu od posebne važnosti za stanovnike Krajine.

Kako je naveo, bolja putna povezanost omogućiće lakši pristup gradskim centrima, sigurnije putovanje do radnih mjesta i jednostavniji transport poljoprivrednih proizvoda, što može doprinijeti očuvanju stanovništva i stvaranju uslova za ostanak mladih u ovom kraju.

Raičević je poručio da je neophodno nastaviti sa rekonstrukcijom regionalnog puta R15, uključujući dionicu od Ostrosa prema Virpazaru, kako bi stanovnici Krajine imali pouzdanu vezu u pravcu Ulcinja, Bara i Crmnice.

On je ukazao i na turistički značaj ovih ulaganja, navodeći da unaprijeđena infrastruktura može doprinijeti boljoj valorizaciji potencijala Krajine, Skadarskog jezera i barskog područja.

Izvođenje radova povjereno je kompaniji „Putevi Bar“, dok će stručni nadzor nad projektom obavljati podgoričko preduzeće „Geo Spiin“.