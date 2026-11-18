Kako je saopšteno iz Agencije, pravo učešća imaju domaća pravna lica i preduzetnici koji se bave ugostiteljskom ili trgovačkom djelatnošću, imaju sjedište na teritoriji Glavnog grada i registrovani su u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice raspisala je Javni poziv za zakup prostora u montažnim objektima privremenog karaktera na Trgu Svetog Petra Cetinjskog i u Univerzitetskom parku, namijenjenih organizaciji ovogodišnjeg Podgoričkog pazara, koji će biti održan od 19. decembra 2026. do 2. januara 2027. godine.

Kako je saopšteno iz Agencije, pravo učešća imaju domaća pravna lica i preduzetnici koji se bave ugostiteljskom ili trgovačkom djelatnošću, imaju sjedište na teritoriji Glavnog grada i registrovani su u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).

Zainteresovani ponuđači mogu konkurisati za zakup prostora u dvije zone – plavoj i crvenoj, u zavisnosti od njihove lokacije na Trgu. Minimalne cijene zakupa određene su Javnim pozivom i razlikuju se u zavisnosti od zone. Za prostore u plavoj zoni početna cijena iznosi 1.560 eura bez PDV-a, odnosno 1.887,60 eura sa PDV-om, dok je za drugu zonu predviđena cijena od 1.300 eura bez PDV-a, odnosno 1.573 eura sa PDV-om.

Ponude se mogu dostavljati svakog radnog dana, počev od 19. novembra, zaključno sa 27. novembrom 2026. godine do 9.30 časova. Dokumentacija se predaje isključivo lično na arhivi Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, u ulici Jovana Tomaševića 2A.

Javno otvaranje i čitanje ponuda biće organizovano 27. novembra u velikoj sali Crvenog krsta Crne Gore, u ulici Jovana Tomaševića 6. Otvaranje ponuda za kućice u crvenoj zoni zakazano je za 10 časova, dok će ponude za plavu zonu biti otvorene u 13 časova.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača biće najviša ponuđena cijena zakupa sa uračunatim PDV-om, uz obavezno ispunjavanje svih uslova propisanih Javnim pozivom.

Detaljnije informacije, uključujući plan pozicija montažnih objekata, dostupne su na zvaničnom sajtu Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice.

Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti svakog radnog dana od 9 do 13 časova, putem telefona 020 408 700 ili elektronske pošte [email protected].