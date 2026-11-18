U Specijalnom sudu u Beogradu održane su završne riječi u postupku protiv Dejana Milenkovića, dok će odluka u predmetu Dijane Hrkalović biti donijeta naknadno.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Specijalnom sudu u Beogradu održano je iznošenje završnih riječi na suđenju bivšoj državnoj sekretarki Ministarstva unutrašnjih poslova Dijani Hrkalović, optuženoj da je sa saradnicima iskorišćavala svoj položaj u Ministarstvu unutrašnjih poslova i kočila istrage i procesuiranje kriminalaca.

Pored Dijane Hrkalović, optužen je i bivši načelnik za specijalne istražne metode Dejan Milenković takođe za zloupotrebu službenog položaja.

Prije iznošenja završnih riječi, sudija je navela da razdvaja ova dva slučaja zbog pomilovanja Dijane Hrkalović, koja se i nije pojavila danas na iznošenju završnih riječi jer joj je rečeno da ne mora da se pojavi.

Tužilac u postupku Dejan Milenković iznio je da bi okrivljeni trebalo da dobije maksimalnu kaznu zatvora, a advokat odbrane na završnoj riječi iznio je tvrdnje da tužilaštvo nije dokazalo da je Milenković izvršavao djela koja mu se stavljaju na teret.

Potom se sudu obratio i sam Dejan Milenković, koji je istakao da je apsolutno postupao po zakonu, odnosno po Zakoniku o krivičnom postupku.

Na kraju glavnog pretresa sudsko vijeće je saopštilo da će presuda u predmetu Hrkalović biti donijeta naknadno, budući da je u toku preispitivanje ustavnosti i zakonitosti pomilovanja pred tužilaštvom za organizovani kriminal, dok će presuda u predmetu Milenković biti objavljena 11. decembra u 12:00.

(Blic/Mondo)