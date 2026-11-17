Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je Kričak danas saslušan u nastavku istrage.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Youtube/ MUP Republike Srbije/prinstcreen

Marko Kričak, bišvi načelnik Uprave kriminalističke policije saslušan je danas u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu zbog sumnje da je između 14. i 15. avgusta prošle godine u garaži Vlade Srbije u Nemanjinoj učestvovao u zlostavljanju i mučenju studenata.

Kričak je, kako saznajemo, danas nešto prije 12 sati u pratnji naoružanih pripadnika Žandarmerije iz pritvora sproveden u tužilaštvo na saslušanje. Podsjetimo, bivši načelnik UKP uhapšen je 1. novembra po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, zbog sumnje da je zloupotrebio položaj tokom istrage ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu "Senjak" i prikrivao dokaze na štetu bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića, kao i da je zlostavljao i mučio vlasnika restorana. Kričku je, podsetimo, u tom predmetu određen pritvor.

Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je Kričak danas saslušan u nastavku istrage.

- Nakon saslušanja, Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnet je predlog za određivanje pritvora s obzirom da prema stavu tužilaštva, postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni, ukoliko bi se našao na slobodi, ometao postupak uticajem na svjedoke oštećene, druge svedoke događaja, kao i prikrivače, te da će ometati nesmetano vođenje krivičnog postupka, uništavanjem, sakrivanjem, izmjenom i falsifikovanjem dokaza i tragova krivičnog djela i kako je osumnjičenom stvaljeno na teret krivično delo sa elemntima nasilja, tužilaštvo smatra da su način izvršenja istog i težina posledice doveli do uznemirenja javnosti od dana događaja, pa sve do danas, te navdene okolnosti mogu ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - navedeno je u saopštenju tužilaštva.

U daljem toku istrage, kako se dodaje, javni tužilac će preduzimati radnje ispitivanja svjedoka oštećenih N.S.,S.Z., D.C., Đ.M., R.N., Đ.K., N.M., M.M., I.P., i B.D..

Podsjetimo, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu pokrenuta je istaga zbog zlostavljanja i mučenja u zgradi garaže Vlade, a Sektor unutrašnje kontorole je priveo V.L. (48), J.O. (43), B.J. (48), D.V. (48), N.D. (50), N.F. (53), Z.V. (54), I.Ž. (47), M.V. (48). Istragom je, kako je Kurir pisao, obuhvaćen i Marko Kričak, ali je on saslušan tek danas. Među osumnjičenima je, podstimo i Igor Žmirić, komadant SAJ.

- Naredbom o sprovođenju istrage Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu osumnjičenima je stavljeno na teret izvršenje krivičnog djela zlostavljanje i mučenje, za koje se osnovano sumnja da su izvršili na taj način što su dana 14./15.08.2025. godine, u periodu od 22.30 časova do 1.00 čas, u Beogradu, u garaži Vlade Srbije u Nemanjinoj ulici, u saizvršilaštvu sa prvookrivljenim M.K.(42), koji se nalazi u pritvoru po rješenju Višeg suda u Beogradu – Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, u svojstvu službenih lica u vršenju službe pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, Jedinice za zaštitu određenih ličnosti i objekata, primenom sile i prijetnje, nanijeli oštećenima N.S.,S.Z., D.C., Đ.M., R.N., Đ.K., N.M., M.M., I.P., i B.D. veliki bol i teške patnje, sa ciljem da od njih dobiju obavještenje i da se isti zastraše i nezakonito kazne - saopšteno je tada iz Prvog osnovnog tužilaštva, na čiji predlog je Prvi osnovi sud u Beogradu odredio pritvor uhapšenima.