Čak desetoro djece povrijeđeno u tržnom centru "Galerija", sedmoro ima teške povrede, a djecu iznose na nosilima do vozila Hitne pomoći.

Izvor: Tačno

Čak desetoro djece je povrijeđeno u tržnom centru "Galerija" u Beogradu kada se jednom dječaku pertla zaglavila u mehanizmu pokretnih stepenica, saznaje "Telegraf". Više ekipa Hitne pomoći je stiglo na lice mjesta, djeca su do saniteta iznošena na nosilima.

Ljekari Hitne pomoći trče da pomognu povrijeđenoj djeci što se može vidjeti na snimcima sa društvenih mreža. Prema saznanjima pomenutog portala, sedmoro djece je zadobilo teške tjelesne povrede - neka od njih su zadobila prelom butne kosti.

Jednom djetetu je pertla zapela za mehanizam pokretnih stepenica. Dijete je zbog toga izgubilo ravnotežu i palo, a sva ostala djeca koja su bila iza tog djeteta nisu uspjela da se zaustave što je dovelo do velikog lančanog pada.

Tačan stepen povreda kod sve djece biće poznat u narednim satima. Prema nezvaničnim informacijama, djeca su sa učiteljicom bila u bioskopu.

Pogledajte snimak sa lica mesta u Tržnom centru Galerija u Beogradu